МАУ залишив топ-менеджер, який керував компанією 15 років

Юрій Мірошніков поступився посадою президента компанії ще у 2019 році Євгену Дихне, але залишався членом наглядової ради

Член Наглядової ради авіакомпанії МАУ Юрій Мірошниіков звільнився з займаної посади. Про це Мірошніков повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні, в мій останній робочий день у улюбленій МАУ, хочу подякувати їй за прекрасні 28 років мого життя, які були наповнені цікавою роботою у професійній команді, в ім'я та на благо авіації України. Те, що ми робили, не завжди розуміли та оцінювали правильно, але робили ми це не для оцінок, нагород та дешевого піару, а для того, щоб Україна зайняла гідне місце в авіаційному світі, щоб у неї були надійні крила та міцні міжнародні зв'язки. І це було досягнуто: Мережа з десятків маршрутів, східноєвропейських хаб у Борисполі, понад 40 літаків у флоті, десятки мільйонів пасажирів та третє місце за обсягами перевезень у Східній Європі», – написав Мірошніков.

«То був довгий і дуже цікавий період. Але, як сказав великий Достоєвський: «Відбувається лише те, що має відбуватися. Все починається вчасно. І закінчується також». Особисто для мене настав час закрити цю сторінку свого життя. Я впевнений, що важкі часи не на віки. Я хочу побажати МАУ сил та терпіння для подолання нинішньої кризи та успішної адаптації до нових реалій авіаційного ринку», – зазначив він.

Мірошніков працював в авіакомпанії МАУ з 1993 року. У вересні 2019 року, у зв'язку із закінченням терміну дії контракту, Юрій Мірошников, який керував компаніє протягом 15 років, залишив посаду президента МАУ.

З 18 вересня 2019 року МАУ очолив Євген Дихне.

Як повідомлялося, у грудні 2021 року національний авіаперевізник АТ «Українські національні авіалінії» (UNA, ЮНА) зареєстрував у Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку дебютний випуск акцій на 500 млн грн номіналом по 10 грн.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» олігарха Ігоря Коломойського підтримала ідею створення державіакомпанії під егідою Зеленського.

Передбачається, що власником пакета стане Міністерство інфраструктури.

З ідеєю національної авіакомпанії ЮНА виступив президент України Володимир Зеленський.

МАУ Ігоря Коломойського є практично монопольним авіаперевізником всередині України та за основними іноземними напрямками. Борг компанії перед державними структурами становить кілька мільярдів гривень.