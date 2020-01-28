  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Милованов пояснив, для чого інвесторам няні

    • Розсилка
    Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов - Милованов пояснив, для чого інвесторам няні
    Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов

    Підписання угод з інвесторами можна буде порівняти з такими, які країна підписує з МВФ або ЄБРР

    Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що ідея інвестиційної няні полягає у підписанні договору між інвестором та Кабінетом міністрів.

     Про це він сказа в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

    У ньому будуть конкретні умови, завдяки яким український уряд та інвестор відповідатимуть за порушення у міжнародних судах.

    «Таким чином ми показуємо, що не будемо нічого придумувати… Якщо вже уряд підписав і це може бути прийнято в міжнародних судах, то умови доведеться виконувати. Тобто це конкретна дія, яка спрямована на те, щоб гарантувати інвесторам верховенство права, «сказав Милованов.

    За його словами, також необхідно забезпечити верховенство права в Україні, для чого необхідні реформи судової системи і правоохоронних органів.

    Міністр додав, що підписання угод з інвесторами можна буде порівняти з такими, які країна підписує з МВФ або ЄБРР.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що інвестиційних нянь нададуть інвесторам, які вкладуть в Україну щонайменше $100 млн.

    ЄБРР МВФ інвестиції Тимофій Милованов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ