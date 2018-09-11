МВФ та Україна: хто винен та що буде далі

Олег Устенко Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера

Олег Устенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Реформи треба було проводити ще тоді, коли була підписана коаліційна угода

Мовою оригіналу

1. По курсу полета нашего борта под названием Украина – скала.

2. Расстояние до скалы можно преодолеть за пару месяцев.

3. По мере приближения к ней турбулентность на борту самолета будет нарастать.

4. Если не пытаться управлять штурвалом, то столкновение - неизбежно.



5. Реформы надо было проводить тогда, когда еще было подписано коалиционное соглашение, когда уровень доверия был значительным и пассажиры верили, что полет Киев-Брюссель пройдет успешно. Тогда удалось бы дозаправляться в полете и закачивать топливо в виде инвестиций. Это дало бы возможность обогнуть грозовой фронт изменив логику экономического роста. Однако, на 5-й год полета дозаправка была настолько незначительной что не превысит и 2.5 млрд долларов. Когда объявили посадку в самолет в конце 2013 года, то приток инвестиций тогда составил «жалкие» 4.5 млрд. Конечно, пролетая в зоне войны и глобальных экономических сдвигов наш борт объективно должен был попасть в зону турбулентности, но она не могла длиться так долго. Конечно, инвестиционные деньги всегда лучше, чем кредитные. Но дистанция, на которой ими можно было дозаправить борт Украина осталась позади. Следующая возможность для дозаправки – за скалой, которую надо как-то обогнуть.

6. Часть пассажиров 1-го класса, которые подписывали коалиционное соглашение, начинает искать виноватого. Похоже, что им будет объявлен 3-й пилот – Гройсман. 2-й пилот – Парубий, у которого в штате 450 экспертов по полетам, молчит. 1-й -дистанцируется.

7. Как и раньше, с вышки МВФ - подают инструкции и пытаются помочь в управлении. Это дублируется и с вышки ЕС. Это может помочь обогнуть скалу. Не факт, что потом полет будет нормальным, но неизбежного столкновения ПРЯМО СЕЙЧАС удастся избежать. Потом этих препятствий может быть множество. Но эти новые угрозы появятся уже позже. Самолет будет продолжать трусить. Зона турбулентности не пройдена.



8. Периодически из 1-го класса в общий салон выглядывают пассажиры и вбрасывают месседжи, противоречащие тому, что говорит для всего борта 3-й пилот. При этом у каждого выглядывающего есть свой план. Одни успокаивают, другие – пугают. Проблема только в том, что ни один из них не находится в кабине пилота. Более того, многие (если не большинство) даже не имеют соответствующей квалификации.



9. Пока еще полет продолжается. Но, у 3-го пилота уже нет выбора. Он выбирает между двух зол. Не сложно предположить какое он выберет.



Приятного полета, дамы и господа!

Джерело: блог Олега Устенка

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