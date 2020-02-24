Уряд посилює заходи безпеки, щоб запобігти занесенню коронавірусу до України



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Температурний скрінінг буде проводитися для всіх пасажирів у основних аеропортах України

Температурний скринінг починаючи з 8:00 25 лютого проводитимуть для мандрівників через пункт пропуску «Тиса» на Закарпатт

В основних аеропортах України перевірятимуть температуру тіла в усіх людей, які приїжджатимуть з країн, де зареєстровані випадки захворювання коронавірусом.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

«З 20-ої години сьогодні у всіх людей, хто приїжджатиме з країн, де зареєстровані випадки захворювання коронавірусом, перевірятимуть рівень температури тіла. Температурний скрінінг буде проводитися для всіх пасажирів у основних аеропортах України», - написав він.

Гончарук також уточнив, що температурний скринінг починаючи з 8:00 25 лютого проводитимуть і для мандрівників через пункт пропуску «Тиса» на Закарпатті.

Згодом, як він повідомляє, такий самий режим працюватиме і на решті прикордонних пунктів.

«Медична система України абсолютно готова до надання допомоги тим, у кого раптом будуть виявлені симптоми хвороби. Підготовлені відповідні інфекційні бригади — вони забезпечені всіма необхідними санітарно-епідеміологічними засобами», — уточнив глава уряду.

Зазначимо, що Україна отримала від ВООЗ тести на коронавірус Covid-19.

Також у МОЗ повідомили, коли оприлюднять результати тестів евакуйованих з Китаю.

До слова, Міністерство охорони здоров'я Румунії оголосило про кілька заходів із запобігання зараженню новим коронавірусом. Усі румуни, які повертаються в країну з Північної Італії, де карантин на коронавірус, будуть ізольовані на 14 днів.

Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже 5 смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.

Станом на 24 лютого кількість загиблих у Китаї від нового коронавірусу Covid-19 зросла до 2592 осіб. За даними Національної комісії охорони здоров’я, за добу на материковому Китаї померло 150 осіб. Комісія також підтвердила загалом 409 нових випадків зараження в Китаї.

Зазначимо, Італія стала епіцентром коронавірусу в Європі: міста на карантині, скасовано масові заходи. У країні було зафіксовано п'яту смерть від коронавірусу.

Як стало відомо в неділю, італійська влада вирішила скасувати два дні проведення Венеціанського карнавалу в понеділок і вівторок.

Знаменитий міланський театр «Ла Скала» в неділю оголосив, що призупиняє роботу через поширення коронавірусу - як запобіжний захід.

Також Австрія призупиняла залізничне сполучення з Італією через перевал Бреннер через спалах коронавірусу, щоправда, за кілька годин зняла заборону на рух пасажирських поїздів.

Влада Євросоюзу закликає громадян не панікувати. Комісар ЄС з питань економіки і фінансів Паоло Джентілоні, перебуваючи на зустрічі фінансових лідерів Великої двадцятки в Саудівській Аравії, повідомив журналістам: «Євросоюз повністю довіряє владі Італії і рішенням, які вона ухвалює. Ми теж стурбовані можливим поширенням вірусу, але немає необхідності панікувати».