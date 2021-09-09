Милованов, який закликав українців економити, носить кросівки за €800 (фото)

«Я закликаю людей заощаджувати», – розпинався на днях Тимофій Милованов

Радник глави Офісу президента України, колишній міністр розвитку економіки Тимофій Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за €800. Про це повідомив у Facebook політтехнолог Тарас Березовець.

«Улюблений економіст Зеленського і Єрмака, наш, не побоюся цього слова, Карл Поппер, Тимофій Милованов виступив у ролі капітана очевидність. Тимофій пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити. Так зворушливо чути карбовані фрази, що політики, які прямо або побічно закликають людей не економити, поводяться безвідповідально, від людини, яка носить кросівки Balenciaga із прайсом за €800», – заявив Березовець.

Фото з Facebook Тараса Березовця

Березовець також пожартував, що наступною порадою від Милованова має стати заклик до пенсіонерок припинити безвідповідально жерти чорну ікру ложками вранці і почати економити на Dom Perignon.

Раніше Милованов закликав українців не розраховувати на пенсії від держави та самим збирати гроші.

Нагадаємо, що ексміністр фінансів України та колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк 30 липня під час святкування свого дня народження побився з головою конкурсної комісії з добору директора Бюро економічної безпеки, ексміністром фінансів Тимофієм Миловановим.

Після бійки Милованов назвав Данилюка неадекватним, та закликав не допускати його до державної служби.