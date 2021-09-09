Милованов закликав українців не розраховувати на пенсії від держави і самим збирати гроші

Милованов про пенсії в Україні: кожен мусить розраховувати на себе

Зміни у пенсійній сфері Милованов прогнозує «через багато років»

Радник глави Офісу президента України, колишній міністр розвитку економіки Тимофій Милованов в ефірі телеканала «Україна 24» закликав українців не розраховувати на пенсії від держави і самим збирати гроші.

«Людина, яка не хоче себе самообманювати, за ці 30 років зрозуміла, що треба розраховувати на себе. [...] Кожна людина має розраховувати на себе і відкладати і зберігати хоч 3–5%», – сказав ексміністр.

За його словами, «для кожної людини і родини бажано, щоб держава стала кращою, бажано, щоб пенсійна реформа була зроблена».

«Із часом це буде зроблено. Але через демографічну проблему це не буде зроблено за рік чи два – це буде за багато років», – пояснив Милованов.

Він також звинуватив політиків у безвідповідальності.

«Ви, політики, говорите: ні, не накопичуйте, хай держава забезпечить. І в цьому є ваша безвідповідальність», – заявив Милованов.

Раніше стало відомо, коли стартує пенсійна реформа і що зміниться для українців.

Також ми розповідали, як зміняться пенсії в Україні до кінця 2021 року, коли саме будуть підвищення і на скільки.

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