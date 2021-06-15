Ціни на продукти ростуть: що найбільше вдарило по кишеням українців

З початку року найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор.

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у травні 2021 року. Про це повідомляється на сайті Держстату.

Зокрема, ціни в межах України зросли на 25,4%, за межі України - на 65,9%.

За даними статистичного відомства, порівняно з груднем 2020 року капуста подорожчала на 129,8% до 10,9 гривень за кілограм, буряк – на 98,0% до 10,7 гривень за кілограм, морква – на 63,2% до 9,8 гривень за кілограм, цибуля – на 62,7% до 8,3 гривень за кілограм.

Крім того, олія соняшникова подорожчала на 48,7% до 62,6 гривень за літр, цукор на – 23,2% до 25,8 гривень за кілограм.

У той же час яйця подешевшали на 4,5% до 26,2 гривень за десяток.

Фото: Держстат

За даними Держстату, за січень-квітень сигарети преміум-класу подорожчали на 7,4% до 62,2 гривень за пачку, ціни на горілку зросли на 0,8% до 93,4 гривень за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 4,2% до 18,2 гривень за пляшку, українське вино – на 3,7% до 68,7 гривень за пляшку 0,75 літра.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом подорожчає свинина.

Крупи в Україні стали одним з продуктів, який сильно додав у ціні за минулий рік. Вартість гречаної крупи і рису зросла на 14%. Єдина крупа, яка подешевшала – це пшоно. Ціни на нього впали на 16% і зараз кілограм цієї крупи коштує приблизно 18 гривень.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кг до вересня поточного року.

З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки і картопля.