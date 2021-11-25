Мінфін назвав терміни запуску Бюро економічної безпеки

Україна пообіцяла МВФ найближчим часом запустити Бюро економічної безпеки

Бюро економічної безпеки розпочне працювати в Україні до кінця грудня 2021 року, відповідно до оновленого Меморандуму України з Міжнародним валютним фондом. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.

«З метою консолідації повноважень щодо розслідування економічних злочинів у єдиному слідчому органі, Бюро економічної безпеки України розпочне роботу до кінця грудня 2021 року», – повідомляється в документі.

Бюро економічної безпеки відповідатиме за розслідування економічних, фінансових та податкових шахрайств та злочинів, які перебувають у юрисдикції Національної поліції, СБУ та Податкової поліції, за винятком тих злочинів, що підпадають під юрисдикцію НАБУ.

Закон встановлює чіткі правила щодо внутрішнього прийняття рішень, відбору керівництва та нагляду для забезпечення операційної незалежності та належного нагляду й підзвітності.

17 листопада Рада врегулювала роботу Бюро економічної безпеки.

Згідно з проєктом державного бюджету на 2022 рік, видатки на Бюро економічної безпеки зростуть на 5,9% до 621,6 млн грн.

Вже із жовтня новостворене Бюро економічної безпеки набирало на роботу.

Як повідомлялось, наприкінці серпня Кабмін призначив Вадима Мельника директором Бюро економічної безпеки й звільнив його з посади голови ДФС.

Нагадаємо, що конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – їх не задовольнив диплом Університету Індіани.