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    Україна обіцяє МВФ вакцинувати 17 млн осіб до кінця року

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    У меморандумі МВФ йдеться, що&nbsp;зусилля з вакцинації є ключовими для підтримки економічного відновлення України&nbsp; - Україна обіцяє МВФ вакцинувати 17 млн осіб до кінця року
    У меморандумі МВФ йдеться, що зусилля з вакцинації є ключовими для підтримки економічного відновлення України 
    фото: glavcom.ua

    Також українська влада обіцяє провести аудит витрачених на дороги коштів «ковідного» фонду

    Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду вакцинувати від коронавірусу щонайменше 17 млн осіб до кінця року. Про це йдеться у тексті оновленого меморандуму з МВФ. Також українська влада обіцяє провести аудит витрачених на дороги коштів «ковідного» фонду.

    «Визнаючи, що зусилля з вакцинації є ключовими для підтримки економічного відновлення, ми забезпечили достатній запас вакцин і прагнемо вакцинувати як мінімум 17 мільйонів осіб до кінця 2021 року», – йдеться в меморандумі.

    Україна пообіцяла до кінця року завершити аудит 13,3 млрд гривень, які були виділені з «ковідного» фонду на будівництво доріг.

    «Ми передали 212 справ правоохоронним органам і зобов'язуємося повністю співпрацювати з будь-якими потенційними кримінальними розслідуваннями щодо витрат, пов'язаних з Covid-19, в тому числі шляхом надання доступу до доказів, зібраних в рамках процесу аудиту», – йдеться в документі.

    (для ознайомлення натисніть на зображення)

    Зазначимо, станом на ранок 24 листопада понад 13 млн українців отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу, повністю імунізовано понад 10 млн українців.

    Нагадаємо, за оцінками Академії наук, Україна пройшла пік смертності від коронавірусу. Ще Національна академія наук вирахувала ефективність вакцинації в Україні.

    Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше.

    Також повідомлялося, що у коронавірусних лікарнях Київщини 98% важких хворих – невакциновані.

    Ще Україна продовжила контракт з Pfizer: за два роки надійде 50 млн доз вакцини.

    Додамо, що МВФ озвучив Україні умови для нових траншів. 24 листопада Україна отримала $700 млн від МВФ.

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    Теги: здоров'я МВФ кредит дороги гроші будівництво Україна хвороби щеплення вакцинація влада аудит коронавірус
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    Україна обіцяє МВФ вакцинувати 17 млн осіб до кінця року