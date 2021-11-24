Україна обіцяє МВФ вакцинувати 17 млн осіб до кінця року

У меморандумі МВФ йдеться, що зусилля з вакцинації є ключовими для підтримки економічного відновлення України

Також українська влада обіцяє провести аудит витрачених на дороги коштів «ковідного» фонду

Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду вакцинувати від коронавірусу щонайменше 17 млн осіб до кінця року. Про це йдеться у тексті оновленого меморандуму з МВФ. Також українська влада обіцяє провести аудит витрачених на дороги коштів «ковідного» фонду.

«Визнаючи, що зусилля з вакцинації є ключовими для підтримки економічного відновлення, ми забезпечили достатній запас вакцин і прагнемо вакцинувати як мінімум 17 мільйонів осіб до кінця 2021 року», – йдеться в меморандумі.

Україна пообіцяла до кінця року завершити аудит 13,3 млрд гривень, які були виділені з «ковідного» фонду на будівництво доріг.

«Ми передали 212 справ правоохоронним органам і зобов'язуємося повністю співпрацювати з будь-якими потенційними кримінальними розслідуваннями щодо витрат, пов'язаних з Covid-19, в тому числі шляхом надання доступу до доказів, зібраних в рамках процесу аудиту», – йдеться в документі.

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Зазначимо, станом на ранок 24 листопада понад 13 млн українців отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу, повністю імунізовано понад 10 млн українців.

Нагадаємо, за оцінками Академії наук, Україна пройшла пік смертності від коронавірусу. Ще Національна академія наук вирахувала ефективність вакцинації в Україні.

Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше.

Також повідомлялося, що у коронавірусних лікарнях Київщини 98% важких хворих – невакциновані.

Ще Україна продовжила контракт з Pfizer: за два роки надійде 50 млн доз вакцини.

Додамо, що МВФ озвучив Україні умови для нових траншів. 24 листопада Україна отримала $700 млн від МВФ.