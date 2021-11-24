Україна отримала $700 млн від МВФ

МВФ виділив Україні другий транш

Сьогодні Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі $699 млн. Про це повідомив очільник Нацбанку Кирило Шевченко.

«Ці кошти надійдуть на рахунки уряду в Національному банку України й збільшать міжнародні резерви», – написав посадовець.

Напередодні Рада директорів Міжнародного валютного фонду вирішила виділити Україні $699 млн у межах програми stand-by. Зробили це після закінчення огляду економічних показників України. Тепер обсяг виділених коштів у межах програми сягне $2,8 млрд.

Щоб отримати ці $699 млн, українська влада зобов'язалась:

повернути фіскальну політику до умов, які відповідають середньостроковій стабільності боргу, водночас захищаючи соціально вразливі верстви населення;

зберегти незалежність Центробанку та зосередити грошово-кредитну політику на поверненні інфляції до цільового рівня;

покращити управління банками, щоб вони могли надавати надійні кредити бізнесу;

боротися з корупцією та просувати впровадження судової реформи;

знизити роль держави в економіці для покращення бізнес-середовища, залучення інвестицій та підвищення потенціалу економіки.

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