Бюро економічної безпеки очолив керівник фіскальної служби

Мельник очолює Державну фіскальну службу з кінця 2020 року

Головою Бюро економічної безпеки став керівник Державної фіскальної служби Вадим Мельник. Він був одним з трьох кандидатів, який пройшов у заключний етап конкурсу на посаду голови Беб. Про це пише низка ЗМІ з посиланням на джерела в Кабінеті міністрів.

Зазначимо, що Мельник більше 14 років проходив службу в податковій міліції. У 2014-2016 роках був керівником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС.

Очолює Державну фіскальну службу з кінця 2020 року.

Раніше повідомлялось, що Комісія вибрала трьох кандидатів на посаду глави Бюро економічної безпеки.

Зазначимо, 6 серпня активісти намагалися зірвати початок тестування для конкурсу на директора Бюро економічної безпеки України. Так, одного з кандидатів – Василя Горбаля – облили «білою рідиною» і не впускали на конкурс.

Нагадаємо, що конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – їх не задовольнив диплом Університету Індіани. Глава цієї комісії – Милованов.

Також повідомлялося, що на крісло очільника Бюро економічної безпеки претендує понад 50 осіб. Бюро почне роботу 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже перебуває в процесі ліквідації.