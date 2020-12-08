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    Економіка та фінанси

    Мінфін продав держоблігації майже на 16 млрд грн

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    Середньозважена дохідність&nbsp;3-місячних&nbsp;гривневих ОВДП склала 10% (+11 б.п.) - Мінфін продав держоблігації майже на 16 млрд грн
    Середньозважена дохідність 3-місячних гривневих ОВДП склала 10% (+11 б.п.)
    Фото з відкритих джерел

    За підсумками аукціонів до бюджету залучено 15 млрд 962 млн 586 тис. 215,73 грн

    Міністерство фінансів на аукціонах 8 грудня залучило до бюджету 15,96 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики у гривні та доларах.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

    Мінфін запропонував інвесторам шість випусків гривневих ОВДП із терміном обігу 3 та 6 місяців, 1 рік, 2, 4 та 5 років та номіновані у доларах цінні папери з обігом 1 рік.

    Середньозважена дохідність 3-місячних гривневих ОВДП склала 10% (+11 б.п.). Це дало змогу задовольнити 11 з 16 заявок і отримати найбільшу суму – 3,34 млрд грн.

    На 6-місячні гривневі папери Мінфін задовольнив 20 з 21 заявки зі середньозваженою дохідністю 10,49% (+24 б.п.). Від їх продажу до бюджету залучено 1,02 млрд грн.

    Середньозважена дохідність річних гривневих ОВДП склала 11,22% (+29 б.п.). З 20 заявок були задоволені 19, що дозволило залучити 1,86 млрд грн.

    На 2-річні гривневі папери було подано 13 заявок, з яких Мінфін задовольнив 11 зі середньозваженою дохідністю 11,67% (+27 б.п.). Від їх продажу отримано 824,4 млн грн.

    Середньозважена дохідність 4-річних гривневих ОВДП склала 11,89% (+19 б.п.), задоволені всі 7 заявок. Від їх продажу до бюджету залучено 313,85 млн грн.

    На 5-річні гривневі папери подали 28 заявок, з яких задоволені 26 зі середньозваженою дохідністю 12,04%. Від їх продажу отримано 2,84 млрд грн.

    Водночас середньозважена дохідність доларових ОВДП склала 3,79% (+2 б.п.). Від їх продажу отримано $204 млн.

    За підсумками аукціонів до бюджету залучено 15 млрд 962 млн 586 тис. 215,73 грн.

    Це в 6 разів більше, ніж на попередньому аукціоні 1 грудня, коли Мінфін залучив до бюджету 2,6 млрд грн від розміщення ОВДП у гривні.

    Продаж ОВДП
    Продаж ОВДП

    Нагадаємо, що Мінфін продав держоблігацій на 16,8 млрд грн.

    На початку листопада повідомлялося, що Мінфін продав держоблігацій ще майже на 2 млрд грн.

    15 вересня Мінфін продав на аукціоні держоблігацій на 6 мільярдів гривень.

    На аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) 29 вересня Мінфін України залучив до держбюджету 2,035 млрд грн.

    Теги: Мінфін гроші аукціон
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