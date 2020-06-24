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    Економіка та фінанси

    Мінфін продав на аукціоні державних облігацій на 6,2 млрд грн

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    На аукціонах 23 червня Міністерство фінансів запропонувало інвесторам шість випусків цінних паперів в гривні з терміном обігу від трьох місяців до трьох років - Мінфін продав на аукціоні державних облігацій на 6,2 млрд грн
    На аукціонах 23 червня Міністерство фінансів запропонувало інвесторам шість випусків цінних паперів в гривні з терміном обігу від трьох місяців до трьох років

    Найбільший попит спостерігався на державні облігації з терміном обігу один та два роки

    Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 23 червня залучило до державного бюджету понад 6,2 млрд грн. Ставки за всіма інструментами ОВДП знову знижено.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

    «На аукціонах 23 червня 2020 року Міністерство фінансів запропонувало інвесторам шість випусків цінних паперів в гривні з терміном обігу від трьох місяців до трьох років…Найбільший попит спостерігався на державні облігації з терміном обігу один та два роки. Обсяг залучених до державного бюджету коштів за цими інструментами склав 3,8 млрд грн та 1,1 млрд грн відповідно», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що загалом за підсумками аукціону до держбюджету залучено 6,22 млрд грн.

    У Мінфіні наголосили, що вартість залучень знову знизилася.

    «Найбільш відчутне зменшення дохідності відбулось за інструментами, які Мінфін не розміщував тиждень тому, а саме, за 12-місячними та 9-місячними облігаціями – на 100 базисних пунктів та на 80 б. п. відповідно. При цьому середньозважена дохідність за короткостроковими інструментами зменшилась до рекордно низького рівня – 7,24% за тримісячними паперами і 7,71% - за шестимісячними», – додали у Мінфіні.

    До слова, парламент вирішив погасити 31 млрд боргів на енергоринку за рахунок емісії ОВДП.

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