Влада гальмує випуск ОВДП щодо погашення боргів інвесторам в зелену енергетику, – експерт



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Не виключено, що інвестори будуть звертатися до міжнародного арбітражу для захисту своїх прав

Законодавча та виконавча влада України гальмує вирішення проблеми заборгованості «зеленій» генерації, незважаючи на те, що вже є зареєстрований законопроєкт №4151 про випуск ОВДП для погашення такої заборгованості. Про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков.

Він нагадав, що уряд підписав з інвесторами в «зелену» енергетику Меморандум про взаєморозуміння, а Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачено зниження «зеленого» тарифу, в свою чергу держава зобов’язалась здійснювати 100% оплату за ним та погасити заборгованість. Проте на сьогодні проблема боргів перед інвесторами в галузь ВДЕ не вирішена.

«Меморандум підписаний, тариф був знижений відповідно до домовленостей між урядом і інвесторами, але так і не відбулося стабілізації оплати за поставлену електроенергію в мережу. Уряд сьогодні порушує свої зобов’язання», - розповів Конеченков.

На його думку, влада гальмує розв’язання проблеми заборгованості перед інвесторами. Зокрема, депутати відкладають ухвалення законопроєкту, яким передбачається випуск облігацій внутрішньої державної позики з метою погашення боргів за вироблену «зелену» електроенергію.

«Планувалося, що на 21 жовтня мав розглядатися законопроєкт 4151, який мав вводити так звані облігації внутрішньої державної позики. Це завтра. Але ми знаємо, що бюджетний комітет так і не розглянув це питання. Сьогодні експерти передбачають, що ніякого розгляду законопроєкту не буде і нічого прийнято не буде. Тобто, це може погіршитися, аж перейти на наступний рік», - прогнозує Конеченков.

Експерт не виключає, що інвестори в такій ситуації змушені будуть звернутись до міжнародного арбітражу для захисту своїх прав.

«Мені дуже прикро говорити про те, що дійсно може відбутися ситуація, коли величезні проєкти, величезні компанії звернуться до міжнародних арбітражів і будуть вимагати від України сплати за понесені збитки», - сказав Конеченков.

Нагадаємо, провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками «зеленої» електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

Раніше депутати фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками «зеленої» енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.

Голова Комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, в т.ч. перед інвесторами в «зелену» енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проекти «зеленої» енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.