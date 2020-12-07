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    Економіка та фінанси

    ОТГ вперше інвестували в облігації внутрішньої держпозики

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    <p>Територіальним громадам належать ОВДП на суму майже 123 млн грн</p> - ОТГ вперше інвестували в облігації внутрішньої держпозики

    Територіальним громадам належать ОВДП на суму майже 123 млн грн

    Фото з відкритих джерел

    НБУ вперше виокремив територіальні громади у статистиці тримачів ОВДП

    Територіальні громади вперше стали власниками облігацій внутрішньої державної позики. За даними Національного банку, станом на 7 грудня їх портфель становить 122,96 млн грн.

    Загалом з початку 2020 року обсяг ОВДП в обігу збільшився на 9,4% – з 827,4 млрд грн до 905,5 млрд грн.

    Зокрема портфель банків зріс на 37,2% – до 461,7 млрд грн, юридичних осіб – на 32,7% (до 34,94 млрд грн). Водночас портфель нерезидентів скоротився на 36,1% – до 75,2 млрд грн.

    Обсяги інвестицій в ОВДП фізичних осіб скоротилися на 8,8% (до 8,9 млрд грн), а НБУ – на 3,7% (до 324,6 млрд грн).

    У 2018 році Кабмін дозволив муніципалітетам вкладати вільні кошти в облігації внутрішньої держпозики, проте значного припливу коштів місцевих бюджетів у ОВДП не відбулося.

    Нагадаємо, що Мінфін продав держоблігацій на 16,8 млрд грн.

    На початку листопада повідомлялося, що Мінфін продав держоблігацій ще майже на 2 млрд грн.

    15 вересня Мінфін продав на аукціоні держоблігацій на 6 мільярдів гривень.

    На аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) 29 вересня Мінфін України залучив до держбюджету 2,035 млрд грн.

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    Теги: Кабмін влада НБУ
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