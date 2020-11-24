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    Економіка та фінанси

    Мінфін продав держоблігацій на 16,8 млрд грн

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    <p><span>Міністерство фінансів запропонувало інвесторам п'ять випусків цінних паперів в національній валюті і один &ndash; в іноземній<o:p></o:p></span></p> - Мінфін продав держоблігацій на 16,8 млрд грн

    Міністерство фінансів запропонувало інвесторам п'ять випусків цінних паперів в національній валюті і один – в іноземній

    Кошти зарахували до державного бюджету

    Міністерство фінансів 24 листопада на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до бюджету 16,768 млрд гривень.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

    «Сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам п'ять випусків цінних паперів в національній валюті і один – в іноземній. За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 16 768 млн грн»,– йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що строк обігу пропонованих державних облігацій у гривні – 4 місяці, 6 місяців, 1 рік, 3 роки та 4 роки, а в євро - 1 рік.

    Від розміщення державних цінних паперів у національній валюті до державного бюджету було залучено 11 445 млн гривень. Середньозважена дохідність 4-місячних ОВДП становила 10,0%, 6-місячних – 10,25%, 1-річних – 10,75%, 2-річних – 11,4%, тоді як 4-річних – 11,7%.

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    У свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 157,7 млн євро. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП в євро становила 2,45%.

    На початку листопада повідомлялося, що Мінфін продав держоблігацій ще майже на 2 млрд грн.

    Нагадаємо, 15 вересня Мінфін продав на аукціоні держоблігацій на 6 мільярдів гривень.

    На аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) 29 вересня Мінфін України залучив до держбюджету 2,035 млрд грн.

    Теги: Мінфін економіка Держбюджет фінанси аукціон
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