  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нацбанк спростив ведення операцій для ФОПів

    • Розсилка
    <span>Закон передбачає скасування обов&rsquo;язкової книги обліку доходів для ФОП</span> - Нацбанк спростив ведення операцій для ФОПів
    Закон передбачає скасування обов’язкової книги обліку доходів для ФОП
    Фото з відкритих джерел

    Фізичні особи-підприємці можуть вести облік у будь-якій зручній формі

    Національний банк України спростив ведення касових операцій у національній валюті фізичними особами - підприємцями. Обов'язкове ведення книги обліку доходів скасовується з 1 січня 2021 року.

    Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    Раніше Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету. Законом спрощується робота фізичних осіб - підприємців. Це стосується ФОПів першої та другої груп та ФОПів третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість.

    Законом скасоване ведення книги обліку доходів ФОПами. Такі фізичні особи-підприємці вестимуть облік у довільній формі (паперовій або електронній), помісячно відображаючи отримані доходи.

    «Оскільки чинне положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні містить посилання на документи, які застосовують фізичні особи - підприємці для обліку готівки, НБУ привів його у відповідність до вимог цього закону», - йдеться в повідомленні.

    Нагадааємо, у серпні президент Зеленський підписав закон про відміну паперових бухгалтерських книгДокумент передбачає скасування обов’язкової книги обліку доходів для ФОП.

    Між іншим, у поліції попередили, що шахраї виманюють гроші за допомогою відео Зеленського«Зазвичай правопорушники розміщують відео, де президент України розповідає про виплату матеріальної допомоги підприємцям у розмірі 8 тисяч гривень. В описі до відео шахраї розміщують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання виплати. При цьому автори відео стверджують, що таку матеріальну допомогу може отримати кожен», – сказано в повідомленні.

    Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані з коронавірусом. Наймані працівники та ФОПи цих видів мають право на виплату одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень.

    Заявку на отримання матеріальної допомоги ФОПам можна подати на порталі «Дія» або через мобільний додаток «Дія».

    Також у Пенсійному фонді пояснили, як отримати «карантинні» 8 тисяч гривень.

    Закони для підтримки бізнесу під час карантину набули чинності з 10 грудня. 

     Читайте також:


    Теги: Національний банк гроші бізнес закон документи технології робота уряд НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies