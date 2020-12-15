Нацбанк спростив ведення операцій для ФОПів

Фізичні особи-підприємці можуть вести облік у будь-якій зручній формі

Національний банк України спростив ведення касових операцій у національній валюті фізичними особами - підприємцями. Обов'язкове ведення книги обліку доходів скасовується з 1 січня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Раніше Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету. Законом спрощується робота фізичних осіб - підприємців. Це стосується ФОПів першої та другої груп та ФОПів третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість.

Законом скасоване ведення книги обліку доходів ФОПами. Такі фізичні особи-підприємці вестимуть облік у довільній формі (паперовій або електронній), помісячно відображаючи отримані доходи.

«Оскільки чинне положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні містить посилання на документи, які застосовують фізичні особи - підприємці для обліку готівки, НБУ привів його у відповідність до вимог цього закону», - йдеться в повідомленні.

Нагадааємо, у серпні президент Зеленський підписав закон про відміну паперових бухгалтерських книг. Документ передбачає скасування обов’язкової книги обліку доходів для ФОП.

Між іншим, у поліції попередили, що шахраї виманюють гроші за допомогою відео Зеленського. «Зазвичай правопорушники розміщують відео, де президент України розповідає про виплату матеріальної допомоги підприємцям у розмірі 8 тисяч гривень. В описі до відео шахраї розміщують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання виплати. При цьому автори відео стверджують, що таку матеріальну допомогу може отримати кожен», – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані з коронавірусом. Наймані працівники та ФОПи цих видів мають право на виплату одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень.

Заявку на отримання матеріальної допомоги ФОПам можна подати на порталі «Дія» або через мобільний додаток «Дія».

Також у Пенсійному фонді пояснили, як отримати «карантинні» 8 тисяч гривень.

Закони для підтримки бізнесу під час карантину набули чинності з 10 грудня.

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