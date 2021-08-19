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    Економіка та фінанси

    «Мінімалка» зросте: Кабмін ухвалив новий розрахунок мінімальної зарплати

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    Особливо це буде стосуватися тих осіб, які працюють на важких, шкідливих та небезпечних роботах - «Мінімалка» зросте: Кабмін ухвалив новий розрахунок мінімальної зарплати
    Особливо це буде стосуватися тих осіб, які працюють на важких, шкідливих та небезпечних роботах

    Зміни будуть стосуватися закону про оплату праці на окремих видах робіт

    В Україні збільшиться «мінімалка». 18 серпня Кабінет Міністрів ухвалив новий розрахунок мінімальної зарплати, про який йдеться у законопроєкті про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оплати праці на важких та небезпечних роботах. Про це стало відомо на урядовому засіданні, яке транслювалося на YouTube.

    Згідно з законопроєктом, мінімальна зарплатня стане більшою, бо тепер у її склад не будуть входити окремі доплати, премії та інші додаткові виплати. Окрім цього, у новому розрахунку прописані умови, на які потрібно зважати при складанні розміру «мінімалки».

    Так, законопроєкт передбачає зміни до закону «Про оплату праці». У новому розрахунку, схваленому Кабміном, в розмір «мінімалки» не будуть включатися такі складові:

    • доплата за суміщення професій чи посад;
    • доплата за тимчасове виконання обов’язків відсутнього працівника;
    • доплата за роботу у шкідливих та небезпечних умовах праці;
    • доплата за працю з особливими природними географічними та геологічними умовами;
    • доплата за працю в умовах підвищеного ризику для здоров’я;
    • додаткові виплати за роботу в понаднормовий час;
    • доплати за працю у нічний час та за роботу у роз'їздах;
    • виплати за роботу у свята, вихідні та неробочі дні;
    • доплати у вигляді премії до свят та ювілейних дат;
    • індексація зарплати;
    • компенсації за втрату частини доходів через порушення термінів виплати заробітної плати.

    Проєкт також передбачає нові умови для визначення розміру «мінімалки». Тепер мінімальна зарплатня, після набуття чинності нового закону, буде визначатися з урахуванням таких факторів:

    • загальний рівень середньої зарплати по всій Україні;
    • актуальний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
    • потреби працівників та їхніх родин;
    • прогнозів на індекс споживчих цін, який буде діяти у період, на який визначається розмір «мінімалки»;
    • рівень зайнятості, продуктивності та збалансованості держбюджету України;
    • розміру податків та обов'язкових зборів.

    Автори законопроєкту вважають, що виключення з «мінімалки» перерахованих вище доплат та премій підвищить загальний розмір заробітної плати працівників. Особливо це буде стосуватися тих осіб, які працюють у важких, шкідливих та небезпечних умовах роботи.

    Окрім цього, законопроєкт встановлює, що працедавець не зможе зменшувати розмір зарплати. Документ набуде чинності з 1 січня 2022 року.

    Нагадаємо, середній розмір пенсії в Україні в даний час складає 3700 гривень, але до кінця року вона може вирости на 200 гривень.

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    Теги: Кабмін мінімальна заробітна плата
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    «Мінімалка» зросте: Кабмін ухвалив новий розрахунок мінімальної зарплати