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    Економіка та фінанси

    Нинішній «пакунок малюка» побільшав: оновлений перелік товарів

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    Нинішній «пакунок малюка» побільшав: оновлений перелік товарів

    Перелік необхідних речей в «пакунку малюка» цьогоріч розширили і покращили

    Нинішній «пакунок малюка» побільшав, став міцнішим і важчим. Вартість одного «бебі-боксу» – 5 700 гривень та для молодих батьків він є безкоштовним.

    Про це повідомлється на сайті Пакунок маляти.

    Перелік необхідних речей в ньому цьогоріч розширили і покращили. Тут не тільки одяг для новонароджених, засоби гігієни, підгузки, іграшки, пелюшки, рушнички, матрац та ковдра, а ще й розвиваючий килимок та демісезонний комбінезон –трансформер.

    Тому ми хотіли б надати вам оновлений актуальний перелік товарів, що входять до складу.

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    Нагадаємо, програму одноразової натуральної допомоги при народженні дитини «Пакунок малюка» запроваджено у 2018 році. У липні 2020 року кабмін замінив «пакунок малюка» одноразовою грошовою виплатою. Нині ж практику дарування дитячих наборів відновили.

    Теги: Кабмін діти
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