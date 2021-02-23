Нинішній «пакунок малюка» побільшав: оновлений перелік товарів

Перелік необхідних речей в «пакунку малюка» цьогоріч розширили і покращили

Нинішній «пакунок малюка» побільшав, став міцнішим і важчим. Вартість одного «бебі-боксу» – 5 700 гривень та для молодих батьків він є безкоштовним.

Про це повідомлється на сайті Пакунок маляти.

Перелік необхідних речей в ньому цьогоріч розширили і покращили. Тут не тільки одяг для новонароджених, засоби гігієни, підгузки, іграшки, пелюшки, рушнички, матрац та ковдра, а ще й розвиваючий килимок та демісезонний комбінезон –трансформер.

Тому ми хотіли б надати вам оновлений актуальний перелік товарів, що входять до складу.

Нагадаємо, програму одноразової натуральної допомоги при народженні дитини «Пакунок малюка» запроваджено у 2018 році. У липні 2020 року кабмін замінив «пакунок малюка» одноразовою грошовою виплатою. Нині ж практику дарування дитячих наборів відновили.