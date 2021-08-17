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    Безробітних меншає, зарплата росте – Шмигаль

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    Кількість офіційних безробітних зменшилася - Безробітних меншає, зарплата росте – Шмигаль
    Кількість офіційних безробітних зменшилася
    Фото з відкритих джерел

    Прем’єр-міністр каже, що в Україні зменшується число безробітних

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що станом на 13 серпня 2021 року зареєстровано 316 тисяч безробітних, що на 38% менше, ніж на 1 серпня минулого року. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «Якщо порівнювати з докризовим періодом (березень 2020 року), то кількість офіційних безробітних зараз на 50 тисяч людей менша», – написав прем'єр-міністр.

    За даними Шмигаля, в Держслужбі зайнятості зареєстровано понад 70 тисяч нових вакансій, серед яких є і керівні посади.

    «За період карантину було працевлаштовано майже 800 тисяч українців. Завдяки державним програмам збережено більше 500 тисяч робочих місць. В той же час, роботодавці продовжують підвищувати зарплати. У червня середня офіційна зарплата перевищила 520 доларів», – зазначив він.

    Як додав прем'єр-міністр, це максимальний рівень в історії.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив новий вид державної підтримки для аграріїв. Фермери отримають гроші за втрачені через погодні умови посіви.

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    Теги: зарплата Facebook Денис Шмигаль
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    Безробітних меншає, зарплата росте – Шмигаль