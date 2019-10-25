Кабмін звільнив держсекретаря Мінсоцполітики Іванкевича



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Віктор Іванкевич буде звільнений з 5 листопада

Віктор Іванкевич був призначений держсекретарем у грудні 2016 року

Кабінет міністрів звільнив Віктора Іванкевича з посади державного секретаря Міністерства соціальної політики. Про це сказано в розпорядженні № 998-р від 23 жовтня.

Згідно з розпорядженням, він буде звільнений з 5 листопада.

Нагадаємо, Кабмін призначив держсекретарем Мінсоцполітики Іванкевича в грудні 2016 року.

До цього призначення він був заступником міністра - керівником апарату Мінсоцполітики.

Як повідомлялось, в уряді хочуть «люструвати» заступника міністра оборони. На виконання вимог закону України «Про очищення влади» відносно заступника міністра оборони Олександра Поліщука розпочато перевірку. Оприлюднена також заява Поліщука про згоду на проходження перевірки.

Зазначимо, що Олександра Поліщука 23 жовтня призначили заступником міністра оборони. Він має займатися оборонним плануванням у військовому відомстві.