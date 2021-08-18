Пенсії українців можуть вирости до кінця року. Міністр назвала суму

Середня пенсія в країні може збільшитися

Середній розмір пенсії в Україні в даний час складає 3700 гривень, але до кінця року вона може вирости на 200 гривень. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

«У мене є графік, я за цим стежу … До кінця року, можливо, буде 3900 гривень середня пенсія», – сказала міністр, пишуть «Факти».

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Раніше стало відомо про три етапи підвищення пенсійних виплат у 2021 році. Крім перерахунку пенсій, пов'язаних з підвищенням прожиткового мінімуму, запланованим на 1 грудня поточного року, восени доплати отримає ще одна категорія пенсіонерів – що досягли віку 70+.

Також 1 грудня з 6 тисяч до 6,5 тисячі зросте мінімальна заробітна плата. Це спричинить за собою перерахунок пенсій вже для осіб у віці 65 років.

Важливо знати, що у 2045 році лише 70% українців пенсійного віку будуть охоплені пенсійним забезпеченням, переважно через недостатність необхідного стажу. Про це свідчать результати моделювання пенсійної системи України на період до 2045 року, за умови, якщо вона залишиться такою ж, як зараз, повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні пенсіонерам готують додаткові виплати в розмірі 400 гривень, при цьому такі щомісячні надбавки очікують тільки категорії громадян, у яких є достатній страховий стаж.

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