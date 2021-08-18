Учитель сам собі може збільшити зарплату на 20%. Міністр освіти озвучив спосіб

Шкарлет повідомив, що у 2021 році для педагогів зарплата підвищиться двічі

«У нас на сьогодні тільки середня зарплата освітян вже майже у 2,4 рази більше, ніж рівень мінімальної зарплати»

Процедура сертифікації дає можливість вчителю на 20% збільшити зарплату, що є непоганою сумою. Така можливість закладена в концепцію зростання заробітних плат, в інтерв’ю «Главкому» розповів міністр освіти Сергій Шкарлет.

«Ще в цьому році майже на 9% зросте зарплата вчителів. У нас на сьогодні тільки середня зарплата освітян вже майже у 2,4 рази більше, ніж рівень мінімальної зарплати. Середня зарплата в освіті може зрівнятись з середньою зарплатою в економіці», – підкреслив чиновник.

Крім того, за рахунок процедури сертифікації вчитель може додатково заробити 20% до заробітної плати. «Відчуваєш, що твоя спроможність набагато вища, ніж, наприклад, у колеги – можеш пройти процедуру сертифікації. Наприклад, у 2019 році 705 вчителів успішно пройшли таку сертифікацію – їх подавалося близько 900. У 2020 році – пройшли сертифікацію 902 педагоги. На 2021 рік ще триває сертифікація, близько 1800 людей подалося. Звичайно, їх подається не так багато, але з кожним роком кількість охочих зростає. Але ти сам собі можеш на 20% збільшити зарплату, це непогана сума», – переконує міністр.

Також підвищити свій статус та збільшити заробітну плату вчитель може завдяки затвердженому порядку підвищення кваліфікації педагогічних, науково-методичних працівників, нагадав Шкарлет.

До слова, Сергій Шкарлет повідомив, що у 2021 році для педагогів зарплата підвищиться двічі, і один раз – у 2022 році.

Також міністр освіти зробив заяву щодо початку нового навчального року в Україні.

Як заявив прем’єр-міністр Шмигаль, в Україні безробітних меншає, а зарплата росте.