Держава – серійний гвалтівник. Невзоров дав нове визначення Росії

Журналіст назвав Путіна профнепридатним президентом

Російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров вважає, що Росія готова реалізовувати свої почуття до України лише через зґвалтування. Про це він заявив в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

Журналіст назвав Путіна профнепридатним президентом, який сліпо вірить трьом дурням, котрі його запевнили, що російська армія «всіх порве».

«Але її немає. Вона сидить у перефарбованому залізному г*вні, яке витягнули з чорноземів Чечні. Щоправда, виготовили кілька нових ракет, але якою ціною? Обікрали всю країну протягом 20 років, культивуючи злидні у провінціях! Якби він (Путін – «Главком») займався б Росією, тоді б вона стала би привабливою і на неї задивлялася б Україна. Але ні. Вони готові реалізовувати свої почуття до України лише через зґвалтування, кров і біль для всіх і трагічне закінчення для себе», – вважає Невзоров.

За його словами, вище політичне керівництво Росії живе у «замкненій кремлівській бульбашці та вклоняються вигаданій силі Путіна».

Окремо Неврозов дав яскраву характеристику поведінці Голови Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентини Матвієнко, родом з України. На думку публіциста, «Матвієнко розуміє, що треба прикидатися шизофренічкою, щоб спокійно почуватися поруч із божевільним диктатором. У неї це виходить все краще».

«А її заява про те, що треба припиняти війну, яку Київ розв’язав проти України, тягне на переписування підручників із психіатрії», – зазначив Невзоров.

Нагадаємо, що в Україні триває 36-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.