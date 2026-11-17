Приєднання до SEPA має спростити та здешевити міжнародні перекази для українців і бізнесу, підкреслив міністр

Міністр фінансів Сергій Марченко закликав народних депутатів уважно опрацювати поправки до законопроєкту про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Він попередив, що європейські партнери можуть не зарахувати ухвалений документ, якщо його положення не відповідатимуть встановленим вимогам. Про це Марченко заявив під час круглого столу «Коли українці отримають фінансовий безвіз», повідомляє кореспондент «Главкома».

«Помилки можуть бути простими, якщо ми приймемо законопроєкт, який нам не зарахують. І тому в мене є велике прохання дуже ретельно і зважено подивитися на цей процес, щоб ми максимально цю комунікацію з європейськими колегами провели в такому ключі, щоб дозволило нам отримати результат», – сказав Марченко.

Він наголосив, що в разі ухвалення документа, який не відповідатиме очікуванням європейської сторони, Україна ризикує дискредитувати сам процес приєднання до SEPA і не отримати очікуваного результату.

Марченко також звернувся до народних депутатів із проханням врахувати поправки, які можуть з’явитися до другого читання. За його словами, законопроєкт має набрати щонайменше 226 голосів.

Міністр висловив сподівання, що парламент зможе підтримати документ, однак визнав, що його проходження буде непростим.

SEPA (Single Euro Payments Area) – Єдина зона платежів у євро, яка об'єднує країни спільними правилами проведення безготівкових платежів. Завдяки цій системі перекази в євро між банками різних країн здійснюються за умовами, наближеними до внутрішніх платежів. До зони входять країни ЄС, а також низка держав поза ним.

Приєднання до SEPA, за словами Марченка, має відкрити нові можливості не лише для бізнесу, а й для звичайних громадян. Йдеться про спрощення міжнародних платежів та усунення додаткових перешкод під час фінансових операцій з європейськими країнами.

Варто нагадати, що Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №15503 про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). За відповідний законопроєкт проголосували 258 народних депутатів.

«Приєднання до SEPA дозволить здійснювати міжнародні перекази в євро швидше, без зайвих комісій та за єдиними правилами. Крім того, документ посилює контроль за прозорістю та доброчесністю власників фінансових установ», – йдеться у повідомленні.