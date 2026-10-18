Міністр оборони Італії пояснив, яку перемогу України вважає реальною

Гвідо Крозетто пояснив, чому не вірить у повний розгром Росії, та попередив про подальші плани Путіна

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над Росією шляхом повного військового розгрому країни-агресорки. Водночас, на його переконання, українці можуть досягти іншої мети – змусити Росію припинити агресію та забезпечити незалежне майбутнє своєї держави. Про це Крозетто заявив в інтерв'ю BBC, повідомляє «Главком».

«Україна ніколи не зможе виграти цю війну… Адже коли хтось в Італії сказав: «Україна виграє війну», деякі люди подумали, що Україна хоче розгромити Росію. Що Зеленський практично увійде до Москви з українським прапором. Ні, це неможливо», – зазначив міністр.

Крозетто пояснив, що не розглядає захоплення російської столиці чи повну військову поразку РФ як необхідну умову перемоги України. Натомість він наголосив на важливості припинення бойових дій та збереження української державності.

«Для України перемога означає, що Росія піде геть, припинить скидати бомби, а Україна знову стане вільною країною – вільною жити й мати власне майбутнє. Саме такої перемоги для України ми всі й бажаємо», – пояснив очільник італійського оборонного відомства.

Міністр також прокоментував ставлення італійців до підтримки України. За його словами, більшість громадян Італії виступають проти надання допомоги, проте уряд продовжує її надавати. «Важко пояснити, що треба допомагати народу чинити опір і що така допомога не означає, що ти проти миру. І, насамперед, не можна піддаватися громадській думці, якщо ти вважаєш, що вона помилкова», – наголосив Крозетто.

Окремо Крозетто висловився про стратегічні цілі російського диктатора Володимира Путіна. На його думку, очільник Кремля прагне відновити вплив Росії, який вона мала до розпаду Радянського Союзу. Міністр вважає, що Путін не може змиритися з тим, що Росія поступається Сполученим Штатам і Китаю за міжнародним впливом.

Саме тому, на переконання Крозетто, Кремль намагається повернути собі статус однієї з провідних світових держав. «Росія здійснила напад на Україну, на Крим, на Грузію, а якщо зазирнути ще далі в минуле – на Афганістан. Отже, у російському менталітеті закладена ідея нападу з метою окупації», – заявив він.

До слова, у серпні 2026 року колишній міністр оборони України Михайло Федоров погодився стати радником очільника італійського Міноборони Гвідо Крозетто з питань оборонних інновацій. За словами Федорова, у цій ролі він допомагатиме Італії розвивати технології сучасної війни та адаптувати оборонну сферу до нових безпекових викликів.

Під час зустрічі посадовці обговорили розвиток безпілотників, автономних систем, протиповітряної оборони та оборонних технологій. Водночас Федоров наголосив, що продовжить працювати над оборонними проєктами в Україні.