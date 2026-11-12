Уряд виділив 1,8 млрд грн для громад: на що підуть кошти

Корецький: Важливо, що проєкти визначили самі громади, бо саме вони знають, що їм потрібно найбільше

Кабінет міністрів спрямував додаткові 1,8 млрд грн із Державного фонду регіонального розвитку на реалізацію 113 інфраструктурних проєктів у різних регіонах країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.

«За ці кошти буде реалізовано 113 проєктів по всій країні. Найбільше – в освітній сфері. Це ремонти шкіл, дитсадочків, оновлення їдалень і будівництво укриттів. У медицині це ремонти лікарень і реабілітаційних відділень, зокрема для військових», – йдеться у повідомленні.

Також фінансування передбачено на водопостачання (нові водогони, водозабори й очисні споруди) та енергоефективність (утеплення будівель та встановлення автономних джерел живлення).

«Важливо, що проєкти визначили самі громади, бо саме вони знають, що їм потрібно найбільше. І уряд їх в цьому безумовно підтримує», – додав Корецький.

До слова, Україна прагне до кінця листопада досягти чітких домовленостей із міжнародними партнерами щодо фінансової підтримки на 2027 рік. За словами Корецького, уряд спільно з партнерами працює над узгодженням плану фінансової допомоги. Українська сторона розраховує на лідерство Європейського Союзу та спільні рішення міжнародних донорів, які дозволять покрити фінансові потреби держави.