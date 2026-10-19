Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Рубіо назвав одну з головних причин вторгнення Путіна в Україну

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Рубіо назвав одну з головних причин вторгнення Путіна в Україну
Російський диктатор сподівався, що Європа проігнорує вторгнення через економічні зв'язки з країною-агресором
фото: скриншот з відео

Держсекретар США пов’язав рішення Кремля з енергетичною залежністю Європи та розрахунками Москви на бездіяльність європейських країн

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що залежність Європи від російських енергоресурсів стала однією з причин, які підштовхнули Володимира Путіна до вторгнення в Україну. За словами американського посадовця, російський лідер розраховував, що європейські країни не зможуть належним чином відреагувати на агресію через свою залежність від постачання енергоносіїв із Росії. Про це представник США розповів під час спілкування з журналістами у Самарканді, пише «Главком». 

Рубіо висловив сподівання, що Європа засвоїла цей урок і нині краще усвідомлює ризики енергетичної залежності. Водночас він наголосив, що перегляд енергетичної політики, яку європейські країни формували протягом останніх двох десятиліть, потребуватиме значного часу.

«Їхня залежність від російської енергії – це одна з причин, чому Путін пішов на Україну. Він думав, що може це зробити, тому що вважав, що Європа нічого не вдіє», – заявив держсекретар США.

На думку Рубіо, Європі необхідно переглянути підходи до енергетичної безпеки, розвивати власні джерела енергії та зменшувати залежність від одного постачальника. Він застеріг від сценарію, за якого країни відмовляються від одних джерел енергії, але не створюють достатньої альтернативи й залишаються вразливими до зовнішнього тиску.

Американський держсекретар також звернув увагу на економічні проблеми в Європі. За його словами, економіки багатьох країн регіону нині переживають стагнацію. Рубіо наголосив, що енергетична політика має стратегічне значення для майбутнього Європи. Він висловив сподівання, що європейські уряди врахують досвід залежності від російських енергоносіїв і не допустять повторення подібної ситуації.

«Я сподіваюся, що вони засвоїли цей урок. Здається, що зараз так і є. Але майбутнє Європи залежить від цього», – підсумував Рубіо.

Варто нагадати, що державний секретар США Марко Рубіо відреагував на заяву сенатора Теда Круза, який назвав винятки із антиросійських санкцій помилкою на користь Володимира Путіна, а також відкинув закиди щодо безкоштовних поступок Кремлю.

Читайте також:

Теги: Марко Рубіо Європа нафта газ путін енергетика війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зв’язок із безпілотниками може зникати на 10-20 секунд уже під час руху зі швидкістю 110-120 км/год
Військові розповіли, які проблеми виникли на фронті через обмеження Starlink
14 жовтня, 11:01
Сибіга: На російський терор необхідно відповідати силою, єдністю та рішучістю
Сибіга: Росія порушила енергетичне перемир'я одразу після оголошення
11 жовтня, 22:57
Інформація про масштаби пожежі та наслідки падіння уламків уточнюється
Уламки дрона впали у дворі будинку в Києві: є загиблий
7 жовтня, 20:25
Установки здатні самостійно виявляти та супроводжувати ціль завдяки машинному зору й технологіям штучного інтелекту
ЗСУ успішно випробували новий спосіб збиття реактивних дронів
5 жовтня, 16:55
Анатолій Анатоліч прокоментував заяви Потапа і Каменських
Відомий ведучий відправив Потапа і Каменських вслід за російським кораблем
5 жовтня, 14:02
Німецькі слідчі встановили можливий зв’язок підозрюваних із російським ГРУ
ЗМІ розкрили особу ймовірного організатора атаки на літак ЗСУ в Німеччині
2 жовтня, 14:52
Меню скорочено в усіх ресторанах через пошкодження складу логістичного партнера
McDonald's скоротив меню в усіх ресторанах України
30 вересня, 11:45
Наземний роботизований комплекс доправив чоловіка до безпечнішої ділянки
Робот допоміг евакуювати пенсіонера із села за кілометр від Росії (відео)
27 вересня, 12:17
Кирило Буданов заявив про незамінну роль США у переговорному процесі щодо завершення війни
Буданов назвав роль США у переговорному процесі
26 вересня, 13:03

Економіка

Рубіо назвав одну з головних причин вторгнення Путіна в Україну
Рубіо назвав одну з головних причин вторгнення Путіна в Україну
Кремль вичерпав річний план дефіциту бюджету – розвідка
Кремль вичерпав річний план дефіциту бюджету – розвідка
Туреччина отримає частину дизеля від угоди РФ із Трампом
Туреччина отримає частину дизеля від угоди РФ із Трампом
Делегати низки країн влаштували бойкот російському міністру на засіданні МВФ
Делегати низки країн влаштували бойкот російському міністру на засіданні МВФ
CNN: Удари по датацентрах «Яндекса» викрили ахіллесову п'яту цифрової економіки РФ
CNN: Удари по датацентрах «Яндекса» викрили ахіллесову п'яту цифрової економіки РФ
Україна попередила про ризик нової світової кризи через ситуацію з Чорним морем
Україна попередила про ризик нової світової кризи через ситуацію з Чорним морем

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
81K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua