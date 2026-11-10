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Перекази в євро стануть швидшими й дешевшими. Рада ухвалила законопроєкт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Перекази в євро стануть швидшими й дешевшими. Рада ухвалила законопроєкт
фото: glavcom.ua

Законопроєкт підтримали 258 народних депутатів

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №15503 про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Раду.

За відповідний законопроєкт проголосували 258 народних депутатів.

«Приєднання до SEPA дозволить здійснювати міжнародні перекази в євро швидше, без зайвих комісій та за єдиними правилами. Крім того, документ посилює контроль за прозорістю та доброчесністю власників фінансових установ», – йдеться у повідомленні.

Раніше у Верховній Раді виникли суперечки навколо законопроєктів, необхідних для приєднання України до єдиної зони платежів у євро (SEPA). Прихильники ініціативи обіцяли українцям і бізнесу мільярдну економію на банківських комісіях, тоді як опоненти побоюються посилення фінансового контролю за громадянами.

Нагадаємо, заявку на приєднання країни до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) Кабінет міністрів планує подати до кінця 2027 року, що особливо позитивно позначиться на міжнародних грошових переказах. Про це йдеться у проєкті програми діяльності уряду Сергія Корецького, який прем'єр подав до парламенту

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Теги: Верховна Рада гроші

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