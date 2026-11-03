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Зеленський у Берліні звернувся до Європи із закликом: про що говорив президент

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський у Берліні звернувся до Європи із закликом: про що говорив президент
Президент звернувся до німецької аудиторії із закликом усвідомити відповідальність країни за майбутнє континенту
фото: кадр з відео

Глава держави наголосив на ролі Німеччини в європейській безпеці, подякував США та закликав союзників спільно протидіяти новим загрозам

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Берлінській безпековій конференції закликав Європу брати на себе більшу відповідальність за міжнародну безпеку. Він наголосив, що без активної ролі Німеччини посилення Європи неможливе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ українського лідера.

«Роль Сполучених Штатів у світі може стати ще меншою. Тому роль Європи у світі має стати ще більшою. І без Німеччини це неможливо», – сказав Зеленський.

Він звернувся до німецької аудиторії із закликом усвідомити відповідальність країни за майбутнє континенту. За словами президента, від рішень Берліна значною мірою залежить те, чи зможе Європа зберегти свободу та безпеку.

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«Без вас свобода неминуче програє. Свобода та безпека в Європі неможливі без вашої волі і вашої сили. У Європи немає альтернативи для Німеччини. Будь ласка, пам’ятайте про це», – наголосив він.

Зеленський подякував США та Європі за підтримку України

Окремо президент пояснив, чому Україна цінує допомогу як Сполучених Штатів, так і європейських партнерів. Він зазначив, що американська підтримка врятувала життя тисяч українців і не дала мільйонам людей стати біженцями.

«Ось чому ми завжди дякуємо Америці. І ми це робимо щиро. Навіть коли дякуємо багато разів в одній промові», – сказав Зеленський.

Водночас він підкреслив, що без допомоги Європи Україна не змогла б вистояти у війні. Зокрема, президент відзначив внесок Німеччини та Європейського Союзу.

«Якби не Німеччина та інші європейські країни, якби не Євросоюз, росіяни спалили б значно більше наших міст і сіл», – заявив глава держави.

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Зеленський попередив про нові технологічні загрози

Ще однією темою виступу стала спільна безпека в умовах розвитку супутникових та інших технологічних систем. Президент згадав Starlink і зазначив, що різні країни, зокрема Німеччина, розробляють власні аналоги таких систем.

За словами Зеленського, це правильний напрям, адже важливо, хто контролює можливість їх увімкнення та вимкнення.

«Ключове питання в тому, хто контролює кнопки ввімкнення та вимкнення», – наголосив він.

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Водночас президент звернув увагу на загрозу знищення таких систем і підкреслив, що жодна країна не здатна самостійно впоратися з усіма сучасними викликами.

«Безпека – це дійсно спільний європейський інтерес», – підсумував Зеленський.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, де зустрівся з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. 

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Теги: переговори Володимир Зеленський Європа війна Німеччина

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