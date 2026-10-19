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Хто краде гроші на будівництві військового кладовища під Києвом? Учасник мегапроєкту зробив сенсаційну заяву (документ)

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Хто краде гроші на будівництві військового кладовища під Києвом? Учасник мегапроєкту зробив сенсаційну заяву (документ)
Офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища відбулося 29 серпня 2025 року
фото: НВМК

Один із учасників будівельного консорціуму, якому було доручено зведення Національного військового кладовища, заявив про ймовірні фінансові зловживання

Будівництво Національного військового меморіального кладовища на Київщині опинилося в центрі нового скандалу. Один із засновників консорціуму, який отримав державне замовлення на зведення першої черги комплексу, заявив у суді про можливе виведення бюджетних коштів на рахунки третіх осіб. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Головний військовий цвинтар: ще мільярд без тендера. Що відбувається за лаштунками скандального будівництва».

Судовий спір через неоплачений товар

Ідеться про дніпровське ТОВ «Акам», яке через суд намагається стягнути з консорціуму «Білдінг Юа» щонайменше 66,8 млн грн. Компанії мають спільне минуле: «Акам» входить до складу об’єднання, яке отримало державне замовлення на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища.

Із матеріалів Господарського суду міста Києва у справі № 910/11418/26 випливає, що товар постачали для будівельних робіт на об’єкті в межах Гатненської територіальної громади Фастівського району Київської області. За твердженням позивача, поставки відбувалися без попередньої оплати, оскільки йшлося про будівництво важливого загальноукраїнського об’єкта.

Водночас постачальник заявив про ризики, пов’язані з поверненням коштів. У судових матеріалах ідеться про те, що «Акам» припускає можливе перерахування отриманих підрядником грошей на рахунки третіх осіб, пов’язаних підприємств або під виглядом виконання інших сумнівних зобов’язань.

Документ: матеріали справи № 910/11418/26 Господарського суду міста Києва. Ухвала містить виклад позиції ТОВ «Акам» щодо заборгованості та можливого використання коштів консорціумом «Білдінг Юа».
Документ: матеріали справи № 910/11418/26 Господарського суду міста Києва. Ухвала містить виклад позиції ТОВ «Акам» щодо заборгованості та можливого використання коштів консорціумом «Білдінг Юа».

У документі наведено таку позицію позивача: «Попри акумулювання колосального обсягу фінансових ресурсів на своїх рахунках, відповідач досі не здійснив розрахунки за поставлений позивачем товар, що був безпосередньо використаний на цьому ж об’єкті будівництва».

За версією ТОВ «Акам», отримані консорціумом кошти могли систематично переказуватися іншим суб’єктам господарювання. Важливо, що це твердження є позицією учасника судового спору, а не встановленим судом фактом розкрадання бюджетних грошей.

Понад 803 млн грн бюджетного фінансування

За даними Єдиного вебпорталу використання публічних коштів Spending.gov.ua, на які посилається судовий документ, державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» перерахувала консорціуму «Білдінг Юа» загалом 803 469 264,39 грн на виконання робіт із будівництва першої черги комплексу.

Йдеться про масштабний державний проєкт, який реалізують у Київській області. Питання розрахунків із постачальниками та використання отриманого фінансування набуває особливої ваги з огляду на обсяг державних коштів, спрямованих на будівництво.

«Главком» намагався отримати коментар від керівництва консорціуму «Білдінг Юа», однак протягом тижня на доступні редакції телефонні номери ніхто не відповів. Представники ТОВ «Акам» також не виявили бажання поспілкуватися з журналістами.

Які зв’язки має ТОВ «Акам»

За даними аналітичної системи YouControl, засновниками ТОВ «Акам» є дніпрянин Олексій Міхєєв та акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Технології».

До середини літа 2024 року фонд належав дніпровському бізнесмену Вадиму Єрмолаєву, громадянину Кіпру. Після запровадження щодо підприємця українських санкцій власником фонду стала його донька Софія, а згодом – громадянин Німеччини Євген Штейнберг.

Штейнберг фігурував у структурі власності інвестиційного фонду під час скандалу навколо тендера на будівництво Національного військового меморіального кладовища в серпні 2024 року. Докладніше про ці обставини «Главком» писав у матеріалі «Таємничі постаті на військовому цвинтарі. Гучний тендерний скандал у деталях».

Хто керує консорціумом «Білдінг Юа»

За час реалізації проєкту в консорціумі змінилися три кінцеві бенефіціарні власники. У травні 2026 року до керівництва об’єднання прийшов киянин Олег Колесник, який став його нинішнім власником і директором.

За відомостями YouControl, Колесник володіє низкою столичних компаній. Він також має адвокатське свідоцтво, відомості про яке оприлюднені в Єдиному реєстрі адвокатів України, та є співвласником Асоціації юридичних фірм України, пов’язаної з юридичною фірмою «Ілляшев та партнери».

Зміни у власності консорціуму та судовий конфлікт із одним із його засновників додають нових запитань до історії державного будівництва. Водночас остаточні висновки щодо можливого виведення бюджетних коштів можуть ґрунтуватися лише на перевірених доказах і встановлених компетентними органами обставинах.

У липні 2024 року консорціум «Білдінг Юа» заснували три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область). «Євроелітбуд» володіє контрольною часткою (80%). «Акам» і «Броварське шляхово-будівельне управління №50» – по 10% кожна.

Нагадаємо, будівництво Національного військового меморіального кладовища вже неодноразово опинялося в центрі суспільної уваги через питання до проведення закупівель та вибору підрядників. Раніше «Главком» розповідав про перебіг тендерів і суперечки навколо проєкту у матеріалі «Тендерний крематорій. Що відбувається з будівництвом Національного військового цвинтаря». 

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Теги: цвинтар гроші будівництво скандал фінансування кладовище конфлікт

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