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    Економіка та фінанси

    Міністри енергетики G20 узгодили дії щодо стабілізації ринку нафти

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    <p>Учасники зустрічі міністрів енергетики і навколишнього середовища G20 у Японії</p> - Міністри енергетики G20 узгодили дії щодо стабілізації ринку нафти

    Учасники зустрічі міністрів енергетики і навколишнього середовища G20 у Японії

    Міністри зустрілися після нападу на нафтові танкери в районі Оманської затоки

    Міністри енергетики країн Великої двадцятки (G20) поділяють стурбованість щодо атак на танкери у регіоні Перської затоки і будуть спільно працювати для стабілізації світового ринку нафти.

    Про це в суботу заявив міністр промисловості Японії Хіросіге Секо, пише «Голос Америки».

     «Найважливіше, що ми (міністри енергетики) погодилися, що нам потрібно спільно працювати, щоб впоратися з недавніми інцидентами з точки зору енергетики», - сказав Секо у розмові з журналістами на зустрічі міністрів енергетики і навколишнього середовища G20, яка проходить в японському місті Каруїдзава.

    «Те саме відбулося під час наших двосторонніх зустрічей», - додав міністр, маючи на увазі свої переговори з міністрами з декількох країн, включаючи США і Саудівську Аравію.

    Саудівський міністр енергетики Халід Аль-Фаліх заявив під час переговорів з Секо, що Ер-Ріяд «дуже серйозно» сприйняв недавні події, включно з атакою на чотири танкера біля берегів ОАЕ 12 травня.

    За його словами, ці напади похитнули впевненість ринку в забезпеченні безпеки поставок палива.

    «Королівство зацікавлене в стабільності на світових ринках нафти», - додав міністр.

    Заступник міністра енергетики США Ден Бруіллетт також засудив атаки.

    «Ми рішуче підтримуємо Японію та будь-кого іншого», - сказав він на прес-конференції в кулуарах міністерської зустрічі.

    Напередодні генсек ООН закликав до незалежного розслідування атак на танкери.

    Нагадаємо, 13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки.

    Атаки сталися через місяць після того, як внаслідок диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

    Згодом у компанії Frontline, що володіє атакованим в четвер у затоці Омана танкером Front Altair, спростували інформацію про затоплення судна, поширену раніше телеканалом Al Mayadeen.

    Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у «кричущому нападі» на два нафтові танкери в Оманській затоці

    Також у Британії вважають, що іранські військові «майже достовірно» відповідальні за напади на нафтові танкери.

    Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці.

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