Міністри енергетики G20 узгодили дії щодо стабілізації ринку нафти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники зустрічі міністрів енергетики і навколишнього середовища G20 у Японії

Міністри зустрілися після нападу на нафтові танкери в районі Оманської затоки

Міністри енергетики країн Великої двадцятки (G20) поділяють стурбованість щодо атак на танкери у регіоні Перської затоки і будуть спільно працювати для стабілізації світового ринку нафти.

Про це в суботу заявив міністр промисловості Японії Хіросіге Секо, пише «Голос Америки».

«Найважливіше, що ми (міністри енергетики) погодилися, що нам потрібно спільно працювати, щоб впоратися з недавніми інцидентами з точки зору енергетики», - сказав Секо у розмові з журналістами на зустрічі міністрів енергетики і навколишнього середовища G20, яка проходить в японському місті Каруїдзава.

«Те саме відбулося під час наших двосторонніх зустрічей», - додав міністр, маючи на увазі свої переговори з міністрами з декількох країн, включаючи США і Саудівську Аравію.

Саудівський міністр енергетики Халід Аль-Фаліх заявив під час переговорів з Секо, що Ер-Ріяд «дуже серйозно» сприйняв недавні події, включно з атакою на чотири танкера біля берегів ОАЕ 12 травня.

За його словами, ці напади похитнули впевненість ринку в забезпеченні безпеки поставок палива.

«Королівство зацікавлене в стабільності на світових ринках нафти», - додав міністр.

Заступник міністра енергетики США Ден Бруіллетт також засудив атаки.

«Ми рішуче підтримуємо Японію та будь-кого іншого», - сказав він на прес-конференції в кулуарах міністерської зустрічі.

Напередодні генсек ООН закликав до незалежного розслідування атак на танкери.

Нагадаємо, 13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки.

Атаки сталися через місяць після того, як внаслідок диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

Згодом у компанії Frontline, що володіє атакованим в четвер у затоці Омана танкером Front Altair, спростували інформацію про затоплення судна, поширену раніше телеканалом Al Mayadeen.

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у «кричущому нападі» на два нафтові танкери в Оманській затоці

Також у Британії вважають, що іранські військові «майже достовірно» відповідальні за напади на нафтові танкери.

Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці.