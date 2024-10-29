Мінкульт неефективно витратив понад 500 млн грн – Рахункова палата

Аудит показав, що на управління у сфері культури та інформаційної політики було витрачено понад 521,8 млн грн безсистемно та неефективно

Рішення та звіт Рахункової палати будуть передані Верховній Раді, Кабінету міністрів та оприлюднені на сайті установи

Міністерство культури та інформаційної політики (з 13 вересня 2024 року – Міністерство культури та стратегічних комунікацій України) не забезпечило належної реалізації державної політики у сфері культури та інформаційної політики. Аудит показав, що на управління цією сферою було витрачено понад 521,8 млн грн «безсистемно та неефективно». Про це повідомила пресслужба Рахункової палати.

Аудит охопив період 2020-2023 років, коли міністерство не забезпечило досягнення ключових цілей, зокрема, – створення єдиного культурного простору, доступу громадян до культурних послуг та зменшення обсягів маніпулятивного контенту.

Також було розроблено лише 31% нормативно-правових актів, запланованих на 2023 рік.

«Критичний брак управлінських кадрів та неналежна компетенція фахівців з питань реформ призвели до неефективного використання 58,4 млн грн на виплату надбавок. Окрім того, міністерство не забезпечило належного контролю за управлінням державними об'єктами, що спричинило розбіжності у фінансових звітах на суму 9,8 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

Під час засідання Рахункової палати, на якому розглядався відповідний Звіт, державний секретар Міністерства культури та стратегічних комунікацій України Олег Куроченко подякував Рахунковій палаті за конструктивну співпрацю та погодився з висновками аудиторів.

Рахункова палата порекомендувала Міністерству культури та стратегічних комунікацій розробити показники оцінювання якості культурних послуг, оновити нормативно-правову базу та забезпечити відповідність даних щодо державного майна. Рішення та звіт Рахункової палати будуть передані Верховній Раді, Кабінету міністрів та оприлюднені на сайті установи.

Нагадаємо, Рахункова палата провела перший масштабний аудит Пенсійного фонду за міжнародними стандартами. За його результатами було виявлено як позитивні моменти у роботі відомства, так і суттєві системні проблеми. Період аудиту охопив час з 2022 року до кінця І кварталу 2024 року, з окремих питань роботу ПФУ вивчали за більш тривалий період. За висновком аудиторів, гроші міжнародних донорів ПФУ використав прозоро. Йдеться про $12,7 млрд за два роки, що дали змогу відшкодувати майже половину видатків на пенсії у 2022-2023 роках. З державного бюджету України на покриття дефіциту бюджету ПФУ виділили 29,9 млрд грн у 2022 році і 26,5 млрд грн торік.