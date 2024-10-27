Мер Львова бʼє на сполох через забудову в історичній частині міста

Будівельна компанія хоче звести неподалік від центру 25-поверховий офісний будинок

Мер Львова Андрій Садовий вважає, що історична частина міста – під загрозою. Причиною цього стало рішення суду, яке скасувало історико-архітектурний план Львова, що мав обмежити будівництво висоток у центрі. Про це повідомляє BBC.

План скасували через позов будівельної компанії, яка планує звести на вулиці Липинського у Львові 25-поверховий будинок.

Але чому суд ухвалив таке рішення і що планує робити далі мерія міста?

Що це за план

Історико-архітектурний опорний план Львова – це базовий документ містобудівництва, головна мета якого зберегти історичні частини міста від руйнування і забудови.

План враховує об'єкти культурної та архітектурної спадщини, зони, які входять до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та буферної зони до неї, пам'ятки історії, елементи ландшафту та інше. Він крім іншого визначає дозволену висоту новобудов.

Розробити цей план міську владу Львова зобовʼязали ще до 2019 року. Але затвердити межі історичного ареалу міста, які є частиною плану, вдалося лише наприкінці 2021 року.

На початку 2024 року Міністерство культури погодило історико-архітектурний план.

Але вже за кілька місяців план став предметом судового процесу.

У липні Київський окружний адміністративний суд скасував наказ міністерства про опорний план Львова. Але тоді рішення чинності не набуло через апеляції, які подали, з одного боку, міністерство культури, а з іншого, мерія Львова.

Утім, 23 жовтня Київський апеляційний суд таки ухвалив рішення на користь позивача.

Кому завадив план

Як стало відомо з судового рішення, з яким ознайомилася BBC Україна, позивачем у цій справі є будівельна компанія ТОВ «Нью-Трейдінг Львів».

Представники компанії звернулися до суду з проханням визнати протиправним затверджений міністерством культури історико-архітектурний план Львова.

Вони заявили, що план суттєво обмежив можливості забудови на ділянці, яку вони орендують, і ці обмеження не відповідають містобудівній документації.

Ділянка, про яку йдеться у судовій справі, розташована на вулиці Липинського-Вербова 15. На ній компанія «Нью-Трейдінг Львів» планує звести 25-поверховий офісний будинок.

Будівництву висотки й став на заваді історико-архітектурний опорний план Львова, адже в ньому є обмеження щодо висоти новобудов.

Проте компанія стверджує, що згідно з планом зонування Львова від 2015 року обмежень за висотою саме на цій ділянці немає.

Це стало аргументом і для суду, який ухвалив рішення про скасування плану.

Міністерство культури та інформаційної політики також оскаржило рішення київського адміністративного суду, ухвалене в липні, вважаючи, що воно не відповідає інтересам держави.

Однак суд не врахував аргументацію мінкульту. Він також відмовив і Львівській міській раді у проханні взяти участь у справі.

У розмові з «ВВС Україна» представники комітету парламенту з гуманітарних питань розповіли, що раніше не стежили за цією справою і не знають її деталей.

Що каже мерія Львова

У неділю мер Львова Андрій Садовий різко заявив, що буде оскаржувати рішення суду, щоби зберегти історичну спадщину Львова.

«Ми не збираємось відступати, адже правда за нами. Наш обов’язок – зберегти історичну спадщину Львова», – написав він у соцмережах.

Мера також обурило те, що ані міністерство культури, ані Львівська міська рада не мали можливості публічно захистити свою позицію.

Якщо боротьба через судову систему буде неефективною, Садовий обіцяє вдатися й до більш радикальних дій.

«Якщо прийдеться лягати під кран, щоб зупинити забудову, то там буде теплий чай і бочка з ватрою. Не пропадемо», – написав він.

У Львівській міській адміністрації BBC Україна розповіли, що компанія «Нью-Трейдінг Львів» не зверталася за дозволом на будівництво.

«Цей забудовник взагалі до міста не звертався за дозвільними документами чи погодженням! Виглядає, що забудовники намагалися створити прецедент», – зазначив співрозмовник.

За даними YouControl, компанію «Нью-трейдінг Львів» зареєстрували у Львові у 1995 році. Її засновниками є Ольга Панчук та ТзОВ «Західні будівельні інвестиції», а основним видом діяльності – виробництво готових металевих виробів.

Ділянка на вулиці Липинського 15 є комунальною, але перебуває в оренді «Нью-трейдінг Львів» із травня 2019 року. Вона розташована за кілька кілометрів від Площі ринок у Львові.

У Львові є тільки дві багатоповерхівки такої ж висоти – це будинки ЖК Avalon Up у Сихівському районі.

Нагадаємо, 19 липня, у Києві знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття. Це дерев'яна, обкладена цеглою будівля, зведена у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна. Це одна з найстаріших будівель вулиці. Відома вона стала завдяки тому, що в період із 1911 по 1915 роки тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.