Кожен п’ятий діяч культури, що їде за кордон, не повертається – міністр культури

За словами точицького, протягом останніх років мала би бути створена база, відповідно до якої митці могли би виїжджати за кордон, але її немає

Міністр: Мені щоденно доводиться розглядати по 100 заяв на виїзд, більшості з цих імен я не знаю

Кожен п’ятий культурний діяч, який виїжджає за кордон з дозволом міністерства, не повертається. Про це повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький, передає LB.

За його словами, протягом останніх років мала би бути створена база, відповідно до якої митці могли би виїжджати за кордон, але її немає.

«Мені щоденно доводиться розглядати по 100 заяв на виїзд, більшості з цих імен я не знаю, доводиться витрачати час на пошук інформації. Також маю зауважити, що з пʼяти тих, хто виїхав, один не повертається», – підсумував міністр.

Нагадаємо, у Міністерстві культури та інформаційної політики України прокоментували втечу журналіста «24 Каналу» Олексія Печія за кордон. Він використав робоче відрядження до Євросоюзу на Саміт ЄС, який проходив від 14 до 15 грудня. Так, Карандєєв у коментарі ВВС наголосив, що випадки, коли з дозволами Мінкульту не повертаються до України, одиничні.

До слова, більше десятка українських зірок після повномасштабного вторгнення перетнули кордон і не повертаються на Батьківщину. Проєкт «Телебачення Торонто» склав список артистів призовного віку, котрі покинули Україну.

Також пояснив свою втечу за кордон 44-річний колишній український коментатор Megogo та експрацівник телеканалу «Інтер» Роман Кадемін: «Я нікому нічого не винен». Викладене ним відео у соцмережах викликало бурхливу реакцію.