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Рахункова палата провела перший в історії аудит Пенсійного фонду: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Рахункова палата провела перший в історії аудит Пенсійного фонду: деталі
За висновком аудиторів Рахункової палати, гроші міжнародних донорів Пенсійний фонд використав прозоро
фото з відкритих джерел

Період аудиту охопив час з 2022 року до кінця І кварталу 2024 року

Рахункова палата провела перший масштабний аудит Пенсійного фонду за міжнародними стандартами. За його результатами було виявлено як позитивні моменти у роботі відомства, так і суттєві системні проблеми.

Період аудиту охопив час з 2022 року до кінця І кварталу 2024 року, з окремих питань роботу ПФУ вивчали за більш тривалий період. За висновком аудиторів, гроші міжнародних донорів ПФУ використав прозоро. Йдеться про $12,7 млрд за два роки, що дали змогу відшкодувати майже половину видатків на пенсії у 2022-2023 роках. З державного бюджету України на покриття дефіциту бюджету ПФУ виділили 29,9 млрд грн у 2022 році і 26,5 млрд грн торік.

«Пенсії були виплачені своєчасно в установлених розмірах та особам, які мають на них право. Окрім цього, результати аудиту дали змогу отримати впевненість у тому, що кошти міжнародних донорів використано відповідно до мети й умов угод про позики та гранти, а також забезпечено належний контроль за їх використанням. Аудиторами також підтверджено правильність складання щомісячних звітів ПФУ, що подаються Мінфіном до МБРР», – зазначено у звіті.

Виявлені проблеми Рахунковою палатою

  • Заборгованість фонду за виконання судових рішень: Погасити її немає жодних джерел, і станом на 1 липня 2024 року вона становить 73 мільярди гривень, що дорівнює 10% бюджету ПФУ на 2024 рік.
  • Ідентифікація осіб на тимчасово окупованих територіях: 800 тис. громадян не проходили фізичну ідентифікацію протягом 2,5 років. У 2024 році Пенсійний фонд витратив 7,7% свого бюджету на виплату пенсій цим особам.
  • Прогалини в законодавстві: Прогалини в законодавстві створили додаткове навантаження на Пенсійний фонд понад 70 млрд грн. Ці виплати стосуються пенсій для людей з інвалідністю, військових пенсіонерів та осіб, які проживають у зонах радіоактивного забруднення чи гірських місцевостях.
  • Масова реєстрація пенсіонерів: Виявлено факти реєстрації від 6 до 30 осіб за однією адресою в зонах радіоактивного забруднення або гірських місцевостях для отримання підвищених виплат. У 2022 – 2023 роках рішення судів на користь таких пенсіонерів обійшлися ПФУ у 66,5 млрд грн.
  • Виплати пенсій людям з інвалідністю: Щорічно на виплати пенсій людям з інвалідністю, яким відтермінували проходження повторного огляду МСЕК під час воєнного стану витрачається 4 млрд грн.

Рахункова палата пропонує переглянути законодавство щодо виплати підвищених пенсій певним категоріям українців та розвʼязати питання ідентифікації пенсіонерів, зокрема стосовно гірських територій та зон радіоактивного забруднення.

Нагадаємо, найближчим часом в Україні може відбутися зміна системи розрахунку пенсій. У новій системі враховуватимуть як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, внесених громадянином.

Як повідомлялося, «Нова Пошта» може стати суб'єктом пенсійних виплат. З'явився відповідний законопроєкт. 

До слова, у березні 2025 року буде проведена наступна індексація пенсій.

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Теги: Пенсійний фонд Рахункова палата аудит пенсіонери пенсія

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