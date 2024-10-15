Афера року. У Туреччині гіди возять туристів до неіснуючих пам'яток

У турецькому регіоні Каппадокія іноземним туристам показують вигадані «музеї» та «пам'ятки»

У Туреччині виявили найбільше шахрайство з іноземними туристами: гіди возили їх на липові екскурсії в неіснуючі визначні місця. Про це пише Turizm Güncel.

Каппадокія – історична область у центральній частині Туреччини, відома своїми унікальними ландшафтами та популярна серед мандрівників. Проте розслідування, проведене місцевими туристичними компаніями, виявило: деякі турфірми організують поїздки до неіснуючих об'єктів. Це пояснює, чому ціни на такі тури іноді виявляються нижчими за ринкові.

Асоціація гідів Tourism Current підняла скандал після розслідування. Так, шахрайські агентства заманюють туристів низькими цінами, але замість знаменитих місць, таких як каньйон Іхлара, вели групи у подібні, але не автентичні локації. Популярне місто Гьореме в Каппадокії показували лише здалеку.

«Вони відвозять іноземних туристів у місце, недалеко від Іхлари, і говорять їм, що це Гьореме (знамените місто в історичній області Каппадокії, де зосереджено безліч печерних храмів візантійського періоду). І там про все розповідають. Деякі взагалі возять туристів у склади для лимонів і видають їх за підземне місто...», – розповіли експерти. Крім того, туристів водили по занедбаних будинках, змушували забиратись на горище, представляючи будівлю як історичну пам'ятку.

Більшість туристів, не знаючи місцевості, не підозрюють про обман. А якщо серед них виявляється знавець, його заспокоюють поясненнями, що об'єкт нібито на ремонті. Експерти зазначають, що подібний обман завдає шкоди як репутації Каппадокії, так й іміджу Туреччини загалом. На їхню думку, ті, хто займається такими махінаціями, мають бути виявлені та покарані, оскільки це не тільки вводить в оману туристів, а й негативно позначається на доходах країни.

До слова, «другу Каппадокію» з термальними готелями та польотами на повітряній кулі запланували створити в Туреччині. Міністерство культури та туризму країни вже почало працювати над перетворенням на популярний туристичний регіон відомої Фригійської долини. На даний момент 90% тих, хто зараз відвідує регіон, – внутрішні туристи. Цю ситуацію турки хочуть змінити, і не лише збільшити кількість іноземних туристів, а й збільшити тривалість перебування до трьох днів.