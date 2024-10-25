Завершення ратифікації Римського статуту та виплата від президента. Головне за 25 жовтня

Уряд 1 грудня запровадить нову програму фінансової підтримки

Кожен українець у грудні зможе отримати 1 тис. грн. Україна завершила ратифікацію Римського статуту. Розвідка повідомила, коли Росія почне застососувати військових КНДР на фронті. Уряд схвалив новий вид виплат для переселенців. Жителі Запорізької області можуть залишитися без світла. Рахункова палата провела перший в історії аудит Пенсійного фонду: деталі.

«Главком» зібрав головні новини за п'ятницю, 25 жовтня, аби ви були у курсі подій.

Україна завершила ратифікацію Римського статуту

Україна зробила останній формальний крок для ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду, передавши на зберігання ратифікаційну грамоту. Про це повідомила заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра.

Мудра разом із постійним представником України при ООН Сергієм Кислицею депонувала ратифікаційну грамоту на зберігання в депозитарій Римського статуту. Так, з 1 січня 2025 року Україна стане 125-ю державою – учасницею МКС.

Кожен українець у грудні зможе отримати 1 тис. грн

Уряд 1 грудня запровадить нову програму фінансової підтримки. Вона передбачає, що кожен українець зможе отримати 1 тис. грн. За словами президента, нова програма підтримки буде відчутною для кожної сім’ї в Україні.

«Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень», – каже Зеленський.

Уряд схвалив новий вид виплат для переселенців: хто може отримати гроші

Кабінет міністрів схвалив експериментальний проєкт надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості оренди житла, який буде реалізовуватися протягом двох років.

Зазначається, що проєкт стосується населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей, крім тих, що включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ.

Жителі Запорізької області можуть залишитися без світла

Запорізька область активно готується до прийдешньої зими. Однак жителі можуть повністю залишитися без електрики. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону. Як зазначив Федоров, варто «готуватися до найгіршого», але «якщо буде краще – то буде супер».

Рахункова палата провела перший в історії аудит Пенсійного фонду: деталі

Рахункова палата провела перший масштабний аудит Пенсійного фонду за міжнародними стандартами. За його результатами було виявлено як позитивні моменти у роботі відомства, так і суттєві системні проблеми.

Період аудиту охопив час з 2022 року до кінця І кварталу 2024 року, з окремих питань роботу ПФУ вивчали за більш тривалий період. За висновком аудиторів, гроші міжнародних донорів ПФУ використав прозоро. Йдеться про $12,7 млрд за два роки, що дали змогу відшкодувати майже половину видатків на пенсії у 2022-2023 роках. З державного бюджету України на покриття дефіциту бюджету ПФУ виділили 29,9 млрд грн у 2022 році і 26,5 млрд грн торік.

Розвідка повідомила, коли Росія почне застососувати військових КНДР на фронті

Президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27–28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій. Зеленський: «Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді відчутного тиску».