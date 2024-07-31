Хто захопив телеканал «Рада»? Оприлюднено деталі аудиту Рахункової палати

Цілодобовий етер державного телеканалу веде приватна структура, яка отримує з бюджету сотні мільйонів

У розпорядженні «Главкома» опинилися документи аудиту державного підприємства «Парламентський телеканал «Рада», проведеного протягом 2020-2022 років. До цього часу результати вказаної перевірки з невідомих причин не винесено на засідання Рахункової палати і не затверджено. Цьому, як випливає з матеріалів аудиту, може бути цілком логічне пояснення: з середини грудня 2021 року на каналі «Рада» реалізовується «експеримент», зиск від якого має приватна компанія. Її назва «Кінокіт». А результати роботи державних ревізорів, які це виявили, можуть спровокувати скандал.

Уперше ТОВ «Кінокіт» виконало державне замовлення восени 2019 року. Тоді Державне управління справами за 198,5 тис. грн найняло цю фірму для технічного забезпечення зйомки і трансляції рекордного за часом пресмарафону президента Володимира Зеленського, який відбувся у приміщенні Kyiv Food Market. Далі все пішло як по маслу…

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Кінокіт» зі статутним капіталом 10 тис. грн створено у лютому 2017 року. З грудня 2021 року фірма «Кінокіт» належить акторці Юлії Дроздовій з Одеси, яка була юридичною радницею компанії Meylor Global LLP, яку контролює Тімур Міндіч, один зі співвласників фірми «Квартал 95», співзасновником якої до президентства був і сам Зеленський. Також пані Дроздова є випускницею Української кіношколи, яку заснувала дружина ексзаступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка Альона Тимошенко. У ЗМІ фірму «Кінокіт» пов’язували з колишнім заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком. Після відходу з Банкової взимку 2023-го експосадовець публічно відмежувався від компанії, яка досі сидить на бюджетних потоках.

З початку січня 2022-го ТОВ «Кінокіт» повністю окупувало етер телеканалу «Рада»: фірма виробляє програми, за які одержує мільйони гривень із бюджету, у тому числі під час великої війни. За даними ЗМІ, за період вторгнення канал «Рада» заплатив «Кінокоту» понад 228 млн грн, здебільшого за наповнення телемарафону «Єдині новини».

Нагадаємо, що канал «Рада» володіє ліцензією на право цілодобового мовлення. Вона передбачає трансляцію пленарних засідань Верховної Ради; парламентських слухань та годин запитань до уряду; роботи комітетів, комісій та погоджувальних рад у парламенті; висвітлення діяльності народних депутатів і депутатських фракцій (депутатських груп).

Тепер про згаданий аудит Рахункової палати, який чомусь потрапив під сукно.

Його ключовий висновок такий: державний телеканал фактично захопила приватна структура і ніхто її не контролює.

Протягом грудня 2021 року та І півріччя 2022 року парламентський мовник належним чином не слідкував, що і в якій кількості виробляє ТОВ «Кінокіт». Наприклад, телепрограму «Насправді» протягом трьох днів було виготовлено 11 разів замість усього трьох випусків, як передбачав договір, підписаний із каналом «Рада».

Крім цього, за матеріалами перевірки, з середини грудня 2021 року телеканал «Рада» не оформив договори оренди на три приміщення загальною площею 65,5 кв. м. в адміністративній будівлі (вул. Грушевського, 5), де господарську діяльність фактично веде ТОВ «Кінокіт». Тут, на третьому поверсі кулуарів Верховної Ради, у січні-лютому 2022 року велися зйомки телепрограми «Ток-шоу «Рада».

Така ж ситуація з використанням деяких приміщень уряду. У І півріччі 2022 року приватний продакшн без договору оренди і відшкодування спожитих комунально-побутових послуг експлуатував мобільну студію «Кабінет Міністрів» для зйомок телепередач, які потім оплачувалися коштом платників податків.

Окремо питання в аудиторів виникли щодо того, як ТОВ «Кінокіт» вдавалося виходити переможцем у конкурсах без інших учасників. Як з’ясувалося, у грудні 2021-го – І півріччі 2022 року телеканал «Рада» підписав із «Кінокотом» шість договорів на суму 92,6 млн грн. Це відбулося «за результатами внутрішніх мистецьких конкурсів».

«Однак проведення мистецького конкурсу у грудні 2021 року за участі тільки одного учасника (ТОВ «Кінокіт» – «Главком») не відповідає умовам пункту 2 Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів у ДП «Парламентський телеканал «Рада» щодо мети проведення конкурсу – об’єктивного і прозорого відбору найкращих мистецьких проєктів», – вважають аудитори.

Також, на думку аудиторів, порушено вимоги Положення про мистецькі конкурси, за результатами яких було укладено договори між каналом «Рада» і ТОВ «Кінокіт» на суму 15 млн грн. Річ у тім, що у листопаді 2021 року парламентський мовник почав проводити мистецькі конкурси за відсутності затверджених на 2021 рік бюджетних призначень на вказані цілі. А це є бюджетним правопорушенням, відповідно до статті 116 Бюджетного кодексу, зазначено у матеріалах перевірки.

З пікантних подробиць перевірки. Як дізнався «Главком», письмові заперечення на аудит Рахункової палати підготував не парламентський телеканал «Рада», який власне був об’єктом перевірки, а… все те ж ТОВ «Кінокіт».

Варто наголосити: ТОВ «Кінокіт» має привілейований статус попри те, що, по суті, виконує функції підрядника парламентського телеканалу. Отже, у травні 2023 року Міністерство культури та інформаційної політики зарахувало «Кінокіт» до критично важливих підприємств. У березні 2024-го Мінкульт знову підтвердив цей статус, який дозволяє бронювання від мобілізації 50% військовозобов’язаних, які працюють у ТОВ «Кінокіт».

Віталій Тараненко, «Главком»