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Названо нового радника міністра культури та стратегічних комунікацій

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Названо нового радника міністра культури та стратегічних комунікацій
Дмитро Золотухін повідомив про свою нову посаду
фото з відкритих джерел

Дмитро Золотухін раніше обіймав посаду заступника міністра інформації

Виконавчого директора «Інституту постінформаційного суспільства» і ексзаступника міністра інформації Дмитра Золотухіна призначено радником у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій. Цю інформацію він підтвердив «Детектор медіа».

«Міністр культури та стратегічних комунікацій України дійсно підписав наказ про призначення мене радником з питань стратегічних комунікацій та міжнародної співпраці. Ключовим для мене зараз є підтримка роботи профільного заступника міністра, якого мають призначити, забезпечення максимально можливої інтеграції роботи в сфері страткому з діяльністю організацій громадянського суспільства та робота в сфері аналізу цільових аудиторій, що за межами України», – сказав Золотухін.

Що відомо про Дмитра Золотухіна?

Дмитро Золотухін – експерт у сфері інформаційних воєн та конкурентної розвідки. З 2015 до 2017 року він працював радником міністра інформаційної політики України, займаючись питаннями інформаційної безпеки. У 2017-2019 роках обіймав посаду заступника міністра інформаційної політики України, відповідального за розбудову системи стратегічних комунікацій в державі та втілення положень Доктрини інформаційної безпеки України.

У 2015 році Золотухін заснував громадську організацію «Інститут постінформаційного суспільства» та створив освітній проєкт «Osint Academy», спрямований на розвиток навичок пошуку та обробки інформації. Під його редакцією вийшло видання «Біла книга спеціальних інформаційних операцій проти України 2014–2018».

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Теги: політика Україна радник Міністерство культури

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