Навіщо так принижувати армію? Звернення до Міноборони

Під час війни інформагентство Міноборони має займатися зміцненням бойового духу армії

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Информационное агентство Министерства обороны во время войны начало продвигать среди военнослужащих сегодняшнее интервью президента Зеленского про необходимость мирных переговоров с Путиным, как единственной возможности возвращения территорий Украины.

Забавно, что это ставят сейчас - когда Азербайджан проводит военную операцию по освобождению оккупированной Арменией территории. Может, Минобороны Украины для поднятия боевого духа логичней показывать цитаты президента Алиева про неэффективность Минских соглашений? Может показать видео наших «Байрактаров»? Может спросить украинских героев - а зачем они пошли на войну, если можно было заглянуть в глаза Путину и помириться?

Почему Азербайджан способен проводить самостоятельную политику, отставляя в сторону Минские соглашения, выстраивая с Путиным равные отношения, а Украина должна идти к Путину на поклон?

Мне казалось, что во время войны информагентство Минобороны должно заниматься укреплением боевого духа армии, а за мир агитируют в МИДе, это другое ведомство. Снимите эту глупую цитату, это оскорбление для армии, это просто стыдно...

Джерело: блог Юрія Бутусова

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