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    Економіка та фінанси

    Міжнародні резерви України перебувають на рівні осені 2012 року

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    За місяць міжнародні резерви України суттєво зросли - Міжнародні резерви України перебувають на рівні осені 2012 року
    За місяць міжнародні резерви України суттєво зросли

    У червні міжнародні резерви України збільшилися на 12,4%

    Станом на 1 липня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 28,515 млрд дол. США (в еквіваленті). У червні вони збільшилися на 12,4%.

    Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

    «Востаннє на такому рівні вони перебували восени 2012 року. Суттєве зростання резервів упродовж минулого місяця зумовлене як надходженням першого траншу за новою програмою з Міжнародним валютним фондом і пов’язаного фінансування, так і нарощенням купівлі валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку», - зазначили у НБУ. 

    Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано $1,192 млрд дол. (в еквіваленті). З цієї суми $1,073 млрд сплачено за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованими у валюті, а також $75,7 млн  – за облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП), решта коштів – за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами.

    У червні Національний банк на міжбанківському валютному ринку викупив $1,155 млрд. Інтервенції з продажу валюти не проводились;

    «Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку», - підкреслили у Нацбанку.

    Як повідомлялося, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

    Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.

    Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

    Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року

    У Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

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