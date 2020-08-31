МОЗ збирається фінансово карати лікарів за неякісну роботу
З 1 січня наступного року будуть введені індикатори якості роботи, що впливатимуть на зарплати
Міністерство охорони здоров’я України планує запровадити індикатори якості роботи сімейних лікарів з 1 січня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв’ю «Радіо Свобода».
Степанов зазначив, що індикатори якості роботи впливатимуть на зарплату.
«Це абсолютно нормально. Що я маю на увазі? Це охоплення імунізації, це щеплення, які вони мають контролювати, проводити тим пацієнтам, з якими вони уклали договір. Це та ж робота з ковідними хворими» — сказав Степанов.
За словами міністра, лікарів зараз фінансово не карають за неякісну роботу.
«Це повинен бути понижувальний коефіцієнт, якщо ти не виконуєш обов’язки. І це абсолютно нормально. Саме за таким принципом ми хочемо це робити, починаючи з 1 січня, тобто з нового року. Тому що зараз дуже важко внести зміни до цих договорів», — додав міністр.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що зарплати медиків зростуть з 1 вересня.
Також уряд встановив суми виплат медикам, які постраждали через коронавірус.
Між іншим, 25 серпня Верховна Рада проголосувала за підвищення «мінімалки».
Як повідомлялося, 7 серпня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.
Згодом у Раді оприлюднили текст законопроєкту про підвищення мінімальної зарплатні.
Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».
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