МОЗ збирається фінансово карати лікарів за неякісну роботу



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За словами міністра, лікарів зараз фінансово не карають за неякісну роботу

З 1 січня наступного року будуть введені індикатори якості роботи, що впливатимуть на зарплати

Міністерство охорони здоров’я України планує запровадити індикатори якості роботи сімейних лікарів з 1 січня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Степанов зазначив, що індикатори якості роботи впливатимуть на зарплату.

«Це абсолютно нормально. Що я маю на увазі? Це охоплення імунізації, це щеплення, які вони мають контролювати, проводити тим пацієнтам, з якими вони уклали договір. Це та ж робота з ковідними хворими» — сказав Степанов.

За словами міністра, лікарів зараз фінансово не карають за неякісну роботу.

«Це повинен бути понижувальний коефіцієнт, якщо ти не виконуєш обов’язки. І це абсолютно нормально. Саме за таким принципом ми хочемо це робити, починаючи з 1 січня, тобто з нового року. Тому що зараз дуже важко внести зміни до цих договорів», — додав міністр.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що зарплати медиків зростуть з 1 вересня.

Також уряд встановив суми виплат медикам, які постраждали через коронавірус.

Між іншим, 25 серпня Верховна Рада проголосувала за підвищення «мінімалки».

Як повідомлялося, 7 серпня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.

Згодом у Раді оприлюднили текст законопроєкту про підвищення мінімальної зарплатні.

Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».