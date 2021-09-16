МВФ завітає в Україну віртуально

Однак щодо дати ще триває дискусія

Фонд підтвердив віртуальний візит місії

МВФ підтвердив віртуальну місію в Україні, під час якої розглянуть питання програми stand-by. Українська сторона виконала усі умови. Про це сказав представник МВФ Джеррі Райс під час традиційного брифінгу.

Представник фонду заявив, що віртуальна місія МВФ відбудеться у вересні, але точної дати він не назвав.

«Не можу дати жодних деталей про таймлайн виділення грошей або про розширення. Дискусії тривають», – відзначив Райс.

Також представник МВФ підтвердив місію в Україні, яка запланована на цей місяць.

Відзначимо, що за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, місія розпочнеться вже 18 вересня. Україна в рамках другого траншу очікує 750 млн доларів відповідно до програми stand-by, яку повинні розглянути під час віртуальної зустрічі.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні з питань першого перегляду програми кредитування stand-by може розпочати роботу 21-23 вересня цього року. Про це повідомив представник України у Фонді Владислав Рашкован на конференції YES Brainstorming у Києві.

Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) запланував оцінити економічну ситуацію в Білорусі, для чого запустив спеціальну «віртуальну місію».

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