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    МВФ завітає в Україну віртуально

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    Однак щодо дати ще триває дискусія - МВФ завітає в Україну віртуально
    Однак щодо дати ще триває дискусія
    Фото з відкритих джерел

    Фонд підтвердив віртуальний візит місії

    МВФ підтвердив віртуальну місію в Україні, під час якої розглянуть питання програми stand-by. Українська сторона виконала усі умови. Про це сказав представник МВФ Джеррі Райс під час традиційного брифінгу.

    Представник фонду заявив, що віртуальна місія МВФ відбудеться у вересні, але точної дати він не назвав.

    «Не можу дати жодних деталей про таймлайн виділення грошей або про розширення. Дискусії тривають», – відзначив Райс.

    Також представник МВФ підтвердив місію в Україні, яка запланована на цей місяць.

    Відзначимо, що за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, місія розпочнеться вже 18 вересня. Україна в рамках другого траншу очікує 750 млн доларів відповідно до програми stand-by, яку повинні розглянути під час віртуальної зустрічі.

    Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні з питань першого перегляду програми кредитування stand-by може розпочати роботу 21-23 вересня цього року. Про це повідомив представник України у Фонді Владислав Рашкован на конференції YES Brainstorming у Києві.

    Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) запланував оцінити економічну ситуацію в Білорусі, для чого запустив спеціальну «віртуальну місію».

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    Теги: МВФ Україна
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    МВФ завітає в Україну віртуально