Порошенко пропонує за рахунок коштів МВФ виплатити 13-ту пенсію

Для допомоги громадянам України пропонується використати гроші, отримані від МВФ

Лідер «Європейської солідарності», п'ятий президент Петро Порошенко спільно з однопартійцями презентував на брифінгу п’ять кроків для захисту українців від економічної кризи. Йдеться про законопроєкт №6006.

Документ №6006 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік» зареєстрований у парламенті 8 вересня.

Зокрема, пропонується спрямувати гроші, отримані Україною як допомогу від МВФ, на:

виплату в листопаді 13-ї пенсії для всіх, хто отримує пенсію нижче середньої – 23,3 млрд грн;

виплату боргів військовим та підвищення грошового забезпечення в армії – 10 млрд;

підвищення заробітної плати медикам, фінансування вакцинації та лікування від Covid – 8,5 млрд грн;

збільшення обсягу субсидій в державному бюджеті – 20 млрд грн;

захист громад від свавілля центральної влади, яка перекладає відповідальність за зростання тарифів на місцеву владу.

Порошенко нагадав, що уряд Зеленського порушив закон і вже двічі не проіндексував пенсії. «Для того, щоб погасити борг перед пенсіонерами, наша пропозиція – виплата в листопаді 13-ї пенсії у розмірі мінімальної кожному, хто отримує пенсію, меншу середньої по країні. Ми розраховуємо, що це буде трохи більше 10 мільйонів отримувачів пенсій. Ми передбачили на це 23 мільярди 300 мільйонів гривень і вимагаємо, щоб ця ініціатива була поставлена на голосування в залі», – говорить Порошенко.

«Євросолідарність» також наголосшує, що Державний бюджет на 2022 рік не може бути антисоціальним.

Напередодні прем'єр Шмигаль назвав терміни надходження нового траншу МВФ.

Минулого тижня повідомлялося, що місія МВФ невдовзі розпочне роботу в Україні.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд виділив країнам світу рекордні $650 мільярдів у рамках загального розподілу спеціальних прав запозичення. З цієї суми Україна отримала без умов та зобов'язань $2,7 мільярда.

Крім того, президент Зеленський очікує на два транші від МВФ до кінця року.