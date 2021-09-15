Порошенко пропонує за рахунок коштів МВФ виплатити 13-ту пенсію
Для допомоги громадянам України пропонується використати гроші, отримані від МВФ
Лідер «Європейської солідарності», п'ятий президент Петро Порошенко спільно з однопартійцями презентував на брифінгу п’ять кроків для захисту українців від економічної кризи. Йдеться про законопроєкт №6006.
Документ №6006 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік» зареєстрований у парламенті 8 вересня.
Зокрема, пропонується спрямувати гроші, отримані Україною як допомогу від МВФ, на:
- виплату в листопаді 13-ї пенсії для всіх, хто отримує пенсію нижче середньої – 23,3 млрд грн;
- виплату боргів військовим та підвищення грошового забезпечення в армії – 10 млрд;
- підвищення заробітної плати медикам, фінансування вакцинації та лікування від Covid – 8,5 млрд грн;
- збільшення обсягу субсидій в державному бюджеті – 20 млрд грн;
- захист громад від свавілля центральної влади, яка перекладає відповідальність за зростання тарифів на місцеву владу.
Порошенко нагадав, що уряд Зеленського порушив закон і вже двічі не проіндексував пенсії. «Для того, щоб погасити борг перед пенсіонерами, наша пропозиція – виплата в листопаді 13-ї пенсії у розмірі мінімальної кожному, хто отримує пенсію, меншу середньої по країні. Ми розраховуємо, що це буде трохи більше 10 мільйонів отримувачів пенсій. Ми передбачили на це 23 мільярди 300 мільйонів гривень і вимагаємо, щоб ця ініціатива була поставлена на голосування в залі», – говорить Порошенко.
Напередодні прем'єр Шмигаль назвав терміни надходження нового траншу МВФ.
Минулого тижня повідомлялося, що місія МВФ невдовзі розпочне роботу в Україні.
Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд виділив країнам світу рекордні $650 мільярдів у рамках загального розподілу спеціальних прав запозичення. З цієї суми Україна отримала без умов та зобов'язань $2,7 мільярда.
Крім того, президент Зеленський очікує на два транші від МВФ до кінця року.