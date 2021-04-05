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    «Наближаємося до порозуміння». У Мінфіні розповіли про «оптимістичне» бачення співпраці з МВФ

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    Марченко: Україна рухається за основним сценарієм співпраці з МВФ - «Наближаємося до порозуміння». У Мінфіні розповіли про «оптимістичне» бачення співпраці з МВФ
    Марченко: Україна рухається за основним сценарієм співпраці з МВФ
    Фото з відкритих джерел

    Очільник міністерства фінансів заявив про успіх у перемовинах з МВФ

    Україна наблизилась до порозуміння з Міжнародним валютним фондом, заявив в ефірі телеканалу «Інтер» в програмі «Подробиці тижня» міністр фінансів Сергій Марченко.

    «Ми дивимось оптимістично у напряму перемовин. Останнім часом вони досить успішні, і останній дзвінок, який був у прем'єр-міністра, свідчить про те, що ми наближаємося до порозуміння щодо деяких питань з МВФ, які ще буквально місяць-два тому було складно реалізовувати», – розповів Марченко.

    Він наголосив, що Україна рухається за основним сценарієм співпраці.

    «І до нього вже максимально наблизилась», – підкреслив Марченко.

    Місія МВФ працювала в Україні у грудні 2020 – лютому 2021 року. 12 лютого місія завершила роботу в Україні без результату. Сторони не домовилися про перегляд програми stand-by, що призвело б до надання Україні чергового траншу.

    Наприкінці лютого МВФ озвучив головні претензії до України. Серед ключових українських питань у фонді відзначили посилення управління банківським наглядом Національного банку, бюджетний дефіцит, фінансові ризики і зміцнення судових органів. При цьому МВФ констатує наявність низки невирішених питань стосовно антикорупційної, фіскальної та енергетичної політики, та чекає від української сторони інформації по їх вирішенню для продовження обговорень.

    Міністр фінансів раніше казав, що для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна має повернутись до своїх зобов‘язань перед МВФ.

    Теги: МВФ Україна Сергій Марченко
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