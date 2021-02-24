Три проблеми. Радник Банкової розповів, в чому полягає конфлікт з МВФ

«Всі мають трошки різні інтереси, і це нормально», – переконує Милованов

Конфлікт української влади у перемовинах з МВФ пов’язаний з трьома законопроектами, що стосуються НАБУ, Вищої ради правосуддя та кримінального покарання за недостовірне декларування.

Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Тимофій Милованов, радник президента України та ексміністр економіки. «Зараз конфлікт з МВФ є трохи тактичним… На концептуальному рівні, дійсно, є проблема, що дуже мало прогресу щодо Вищої ради правосуддя, щодо НАБУ і кримінального покарання за недостовірне декларування. Це пов’язано насамперед з об’єктивною відсутністю голосів в парламенті щодо певних позицій, тому «віз і нині там». Всі погоджуються по суті, що НАБУ має бути незалежним і має працювати на державу та українське суспільство, а не на політиків чи ще когось. Але питання викликає, як НАБУ буде підпорядковуватися Кабміну і одночасно бути незалежним від Кабміну… Тому аби отримати голоси в парламенті, треба знайти таку форму, щоб ми досягли суті, яку всі однаково хочемо, але якраз по формі є вперте непогодження з обох сторін. І прогрес дуже обмежений, сторони не рухаються. Так само щодо Вищої ради правосуддя (ВРП) – у меморандумі прописані критерії до людей, які будуть призначатися в конкурсну комісію ВРП, з ними всі погодилися», – зазначив ексміністр.

Милованов також визнав, що сторони не можуть дійти згоди. «Всі намагаються відстоювати свою позицію, мають трошки різні інтереси, і це нормально. Одна сторона пропонує одні механізми, а інша каже, що вони не запрацюють, і навпаки. От й йде ця розмова по колу», – розповів радник Банкової.

Нагадаємо, у стосунках української влади з Міжнародним валютним фондом – чергова пауза. Нещодавні перемовини щодо наступного траншу з загальної програми фінансування в $5 млрд зайшли у глухий кут. Якщо раніше у таких випадках казали, що місія поїхала з Києва ні з чим, то в нинішніх коронавірусних умовах ніхто нікуди й не приїжджав – всі дискусії проводились в онлайн–режимі. Представники МВФ назвали кілька пунктів, на виконанні яких фонд наполягає перед тим, як виділити Україні гроші, – запровадження ринкової ціни газу для населення, зменшення дефіциту бюджету, зміни до банківського законодавства, судова та антикорупційна реформи.