Яким буде курс долара? Київська школа економіки оприлюднила прогноз



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До кінця 2020 року курс долара коливатиметься в межах 27,9 – 28,1 грн

Кризові сценарії у фінансовому сектор можливі за умови політичної кризи

Внутрішній валовий продукт України цього року може впасти на 5,3%, інфляція прискориться до 5,5%-5,7% у річному вимірі. Водночас, до кінця 2020 року курс долара коливатиметься в межах 27,9 – 28,1 грн. Такі дані оприлюднила Київська школа економіки (КШЕ).

Останні місяці прогнози економічної активності погіршуються на тлі переоцінки ефектів пандемії та впроваджених карантинних обмежень.

«Прогноз МВФ – падіння ВВП цього року до 8,2% і зростання на 1,1% наступного року. Прогноз Світового банку – падіння 3,5% і зростання 3% відповідно. Якщо прогноз першого можна вважати скоріше стресовим сценарієм, то оптимізм останнього важко пояснити. Натомість очікування щодо показників платіжного балансу, обмінного курсу та інфляції поступово покращуються. Це ж стосується і прогнозів зниження облікової ставки, але ці прогнози уже традиційно відстають від рішень НБУ», – йдеться у прогнозі.

Згідно з даними Київської школи економіки, макроекономічна ситуація в Україні відносно стабільна: інфляція низька, зовнішньоекономічні баланси покращуються, бюджетний дефіцит – у межах прийнятного, зважаючи на ситуацію з кризою через пандемію Covid-19.

«Реалізація кризових сценаріїв у фінансовому секторі (масштабний відплив капіталу, різка девальвація, проблеми у банківській системі) можлива лише за умови політичної кризи або різкого погіршення показників економічної активності. Політична криза може бути викликана саме політичною боротьбою або різкими і неочікуваними проблемами в економіці. Своєю чергою, такі проблеми можуть виникнути через непродумані кадрові рішення (наприклад, руйнація незалежності НБУ або чергові зміни в фінансово-економічному блоці уряду, які погіршать якість Кабінету міністрів та відповідних міністерств) або безвідповідальну економічну політику (таку як безконтрольна емісія, значна корупція в держпідприємствах тощо), – повідомляють економісти.

Фахівці зазначають, що ймовірність таких сценаріїв усе ще залишається низькою, хоч і зросла останнім часом.

Згідно з прогнозом, слід очікувати відновлення попиту, збільшення цін на енергоносії та певне послаблення обмінного курсу гривні до кінця року – ці фактори обумовлюють прискорення інфляції до 5,5 – 5,7%.

Нагадаємо, за перший квартал 2020 року валовий зовнішній борг України знизився на $1,41 млрд (1,2%) і склав $120,33 млрд.