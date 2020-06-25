Укравтодор показало, які дороги на Івано-Франківщині перекриті через негоду



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Стихія наробила лиха на Заході України Фото: Івано-Франківська ОДА

110 км автодоріг зруйновано на Прикарпатті паводком

Усього внаслідок негоди в Івано-Франківській області 110 км автодоріг зруйновано, 427,5 кілометрів автодоріг пошкоджено, 90 мостів зруйновано, 130 мостів пошкоджено, 285 осіб відселено, 1850 метрів берегоукріплень зруйновано, повідомляє пресслужба Укравтодору.

Журналісти поспілкувалися з речницею Служби автомобільних доріг області Людмилою Стражник та з’ясувало, які саме дороги там зараз перекриті.

За її інформацією, станом на 24 червня перекрита дорога Н-09 Мукачево — Львів на 340 км у місті Галич. Так само Т-09-03 Галич — Сатанів. Рух транспорту тут перекритий через розлив Дністра.

Через негоду деякі райони у західних областях підтопило

Станом на ранок 25 червня проїзд мостом через Дністер на трасі Н-09 «Львів — Івано-Франківськ» розблокували після того, як спала вода.

Також, за даними обласної поліції, через негоду і підняття рівня води у річках перекрито автодорогу регіонального значення Р-18 «Івано-Франківськ — Тернопіль» у селі Нижнів.

Що стосується постраждалих від опадів населених пунктів регіону, найбільше це стосується районів Коломия, Верховина, Богородчани, Калуш, Тисминиця, Долина, Рожнятів, Косів, Тлумач, Яремче, Надвірна, Городенка, Снятин, Галич, Рогатин та місто Івано-Франківськ.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.