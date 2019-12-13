На колишньому металургійному комбінаті «Криворіжсталь» у новому році зміниться керівництво



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З 2018 року Мауро Лонгобардо займав в компанії посаду генерального директора заводу з виробництва трубної продукції в Дубаї

Мауро Лонгобардо змінить на посаді Парамжита Калона з 1 січня 2020 року

Новим гендиректором АрселорМіттал Кривий Ріг (Криворізький металургійний завод ім. Леніна до 2005 р; «Криворіжсталь» у 2005–2007 рр.) стане італієць Мауро Лонгобардо.

Про це повідомили у компанії, пише НВ.

Мауро Лонгобардо змінить на посаді Парамжита Калона з 1 січня 2020 року.

З 2018 року Лонгобардо займав в компанії посаду генерального директора заводу з виробництва трубної продукції в Дубаї - ArcelorMittal Tubular Products Jubail.

В кінці року Парамжит Калон покине всі керівні пости в Групі АрселорМіттал.

«Для мене було честю бути вашим керівником в якості генерального директора АрселорМіттал Кривий Ріг протягом більше п’яти років і гендиректора АрселорМіттал СНД протягом майже чотирьох років», — зазначив Калон.

Генеральним директором АрселорМіттал СНД стане віце-президент АрселорМіттал Віджа Гойа.

До роботи в АрселорМіттал Мауро Лонгобардо з 2013 по 2015 рік працював на Челябінському трубопрокатному заводі (ЧТПЗ) на посаді генерального директора зі стратегії, технології та розвитку. Після цього перейшов до Інтерпайпу на посаді заступника гендиректора з виробництва в Україні.

Парамжит Калон пропрацював в компанії 11 років. Посаду гендиректора він займав з 1 лютого 2015 року. До цього Калон працював заступником гендиректора з виробництва. З 2008 по 2010 він займав посаду глави технічної адміністрації і був головним керівником проєктами і стратегією підприємства.

Нагадаємо, що Україна може ввести мито на металургійну продукцію з Білорусі та Молдови за скаргою АрселорМіттал Кривий Ріг.